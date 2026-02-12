Що робити, щоб не хрустіли суглоби — поради газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 182

Найчастіше це пов'язано з нестачею поживних речовин, віковими змінами або підвищеним навантаженням на суглоби

Хрускіт у суглобах знайомий багатьом — він може з’являтися при русі, фізичному навантаженні або навіть у стані спокою.

Правильне харчування допомагає зберегти еластичність хрящової тканини та зменшити неприємні відчуття.

Вживайте продукти з колагеном — основним будівельним білком суглобів та зв’язок. З віком його вироблення знижується, тому важливо отримувати його з їжею.

Корисні холодець та заливне; кісткові бульйони; желатин та страви на його основі. Вони сприяють зміцненню хрящової тканини та покращують рухливість суглобів.

Жирна риба та морепродукти багаті на омега-3 жирні кислоти, які зменшують запалення і покращують харчування суглобів.

Рекомендується включати до раціону лосось; скумбрію; сардини; оселедець. Морепродукти також містять цинк та мідь, необхідні для відновлення сполучної тканини.

Овочі та фрукти з антиоксидантами захищають суглоби від передчасного зносу та запальних процесів.

Особливо корисні броколі та шпинат; морква та гарбуз; чорниця, вишня, гранат; цитрусові. Вітамін C, що міститься в цих продуктах, бере участь у синтезі колагену.

Горіхи та насіння — джерело вітаміну E, магнію та корисних жирів, які підтримують здоров’я суглобів і зменшують їх крихкість.

Найкращий вибір волоські горіхи; мигдаль; насіння льону; насіння чіа.

Молочні продукти — джерело кальцію та вітаміну D, які необхідні для міцних кісток, що підтримують суглоби.

Корисні сир; йогурт без цукру; кефір; тверді сировини. При добрій щільності кісткової тканини навантаження на суглоби розподіляється рівномірніше.

Цільнозернові продукти та бобові містять вітаміни групи B та рослинний білок, які беруть участь у відновленні тканин.

Варто частіше їсти вівсянку; гречку; бурий рис; сочевицю та нут.

Що варто обмежити

Щоб суглоби не хрумтіли, бажано скоротити:

надлишок цукру;

солоні та копчені продукти;

фастфуд;

алкоголь.

Вони посилюють запалення та погіршують стан хрящової тканини.