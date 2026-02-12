ГО "Захист держави"
Зустріч, яка змушує замислитись: у Кременчуці студенти поспілкувалися з матір’ю Героя України Степана Чубенка
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Поради по здоров'ю

Що робити, щоб не хрустіли суглоби — поради газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 182

Найчастіше це пов'язано з нестачею поживних речовин, віковими змінами або підвищеним навантаженням на суглоби

Хрускіт у суглобах знайомий багатьом — він може з’являтися при русі, фізичному навантаженні або навіть у стані спокою. 

Правильне харчування допомагає зберегти еластичність хрящової тканини та зменшити неприємні відчуття.

Вживайте продукти з колагеном — основним будівельним білком суглобів та зв’язок. З віком його вироблення знижується, тому важливо отримувати його з їжею.

Корисні холодець та заливне; кісткові бульйони; желатин та страви на його основі. Вони сприяють зміцненню хрящової тканини та покращують рухливість суглобів.

Жирна риба та морепродукти багаті на омега-3 жирні кислоти, які зменшують запалення і покращують харчування суглобів.

Рекомендується включати до раціону лосось; скумбрію; сардини; оселедець. Морепродукти також містять цинк та мідь, необхідні для відновлення сполучної тканини.

Овочі та фрукти з антиоксидантами захищають суглоби від передчасного зносу та запальних процесів.

Особливо корисні броколі та шпинат; морква та гарбуз; чорниця, вишня, гранат; цитрусові. Вітамін C, що міститься в цих продуктах, бере участь у синтезі колагену.

Горіхи та насіння — джерело вітаміну E, магнію та корисних жирів, які підтримують здоров’я суглобів і зменшують їх крихкість.

Найкращий вибір волоські горіхи; мигдаль; насіння льону; насіння чіа.

Молочні продукти — джерело кальцію та вітаміну D, які необхідні для міцних кісток, що підтримують суглоби.

Корисні сир; йогурт без цукру; кефір; тверді сировини. При добрій щільності кісткової тканини навантаження на суглоби розподіляється рівномірніше.

Цільнозернові продукти та бобові містять вітаміни групи B та рослинний білок, які беруть участь у відновленні тканин.

Варто частіше їсти вівсянку; гречку; бурий рис; сочевицю та нут.

Що варто обмежити

Щоб суглоби не хрумтіли, бажано скоротити:

  • надлишок цукру;
  • солоні та копчені продукти;
  • фастфуд;
  • алкоголь.

Вони посилюють запалення та погіршують стан хрящової тканини.

1
Автор: Мирослава Українська
Теги: суглоби поради по здоров'ю
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх