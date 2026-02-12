Найчастіше це пов'язано з нестачею поживних речовин, віковими змінами або підвищеним навантаженням на суглоби
Хрускіт у суглобах знайомий багатьом — він може з’являтися при русі, фізичному навантаженні або навіть у стані спокою.
Правильне харчування допомагає зберегти еластичність хрящової тканини та зменшити неприємні відчуття.
Вживайте продукти з колагеном — основним будівельним білком суглобів та зв’язок. З віком його вироблення знижується, тому важливо отримувати його з їжею.
Корисні холодець та заливне; кісткові бульйони; желатин та страви на його основі. Вони сприяють зміцненню хрящової тканини та покращують рухливість суглобів.
Жирна риба та морепродукти багаті на омега-3 жирні кислоти, які зменшують запалення і покращують харчування суглобів.
Рекомендується включати до раціону лосось; скумбрію; сардини; оселедець. Морепродукти також містять цинк та мідь, необхідні для відновлення сполучної тканини.
Овочі та фрукти з антиоксидантами захищають суглоби від передчасного зносу та запальних процесів.
Особливо корисні броколі та шпинат; морква та гарбуз; чорниця, вишня, гранат; цитрусові. Вітамін C, що міститься в цих продуктах, бере участь у синтезі колагену.
Горіхи та насіння — джерело вітаміну E, магнію та корисних жирів, які підтримують здоров’я суглобів і зменшують їх крихкість.
Найкращий вибір волоські горіхи; мигдаль; насіння льону; насіння чіа.
Молочні продукти — джерело кальцію та вітаміну D, які необхідні для міцних кісток, що підтримують суглоби.
Корисні сир; йогурт без цукру; кефір; тверді сировини. При добрій щільності кісткової тканини навантаження на суглоби розподіляється рівномірніше.
Цільнозернові продукти та бобові містять вітаміни групи B та рослинний білок, які беруть участь у відновленні тканин.
Варто частіше їсти вівсянку; гречку; бурий рис; сочевицю та нут.
Що варто обмежити
Щоб суглоби не хрумтіли, бажано скоротити:
Вони посилюють запалення та погіршують стан хрящової тканини.
