«Кременчукводоканалу» виділяють майже 1,5 млн грн на генератори

Установі необхідно ще близько 20 генераторів для повноцінної безперебійної роботи

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділяють майже півтора мільйона гривень на придбання генераторів. Про це стало відомо на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету сьогодні, 11 лютого.

Як зазначив директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик, за ці гроші вони зможуть купити два 50 кіловатних генератори.

Також Москалик додав, що для повноцінної та безперебійної роботи підприємства потрібно ще близько 20 генераторів — це місту може обійтися у 15-20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше місто виділило майже 4 мільйони гривень на придбання 4 генераторів для «Теплоенерго».