Надзвичайні новини

У Полтаві пенсіонерку засудили за замовлення нападу на сусіда через голубів

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 148

Жінці призначили покарання у вигляді 6 років та 8 місяців позбавлення волі

64-річну жительку Полтави визнали винною в організації замаху на тяжкі тілесні ушкодження сусіда після багаторічного конфлікту через голубів та поведінку собаки. Суд призначив їй 6 років і 8 місяців позбавлення волі. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Конфлікт між сусідкою та її опонентом тривав багато років, але загострився у 2024 році через голубів, яких розводив син жінки. За даними слідства, сусід нібито перешкоджав догляду за птахами: його собака гавкала на голубів, а чоловік перекидав поїлки. У відповідь син обвинуваченої різав колеса на автомобілі сусіда, за що раніше отримав штраф.

У липні 2024 року жінка вирішила кардинально розв’язати проблему та через знайомого знайшла чоловіка, який нібито мав виконати замовлення. Вона наполягала, щоб сусіду вибили очі або завдали тяжких каліцтв, і пообіцяла 500 доларів за «роботу». Замовниця передала фотографії та інформацію про маршрути прогулянок чоловіка.

Правоохоронці провели спецоперацію та інсценували напад: потерпілому наклали грим, що імітував тяжкі травми очей, і зробили фотозвіт для замовниці. Переконавшись у «виконанні» замовлення, жінка передала гроші, після чого її затримали.

У суді вона частково визнала провину, стверджуючи, що хотіла лише налякати сусіда. Суд кваліфікував її дії як організацію закінченого замаху на умисне тяжке тілесне ушкодження на замовлення та призначив покарання у вигляді 6 років і 8 місяців позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом і має відшкодувати витрати на експертів.

Нагадаємо, що в Лубнах взяли під варту підозрюваного в стрілянині по житловим будинкам.

0
Автор: Катерина Животовська
