Збір закритий: гума на Т6 поїхала на Донеччину

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 65

Військові 24 ОМБр ім. короля Данила, які виконують бойові завдання на Донеччині, кілька днів тому звернулися по допомогу в придбанні зимової гуми для транспортера Т6. Знадобилося кілька днів, щоб назбирати необхідну суму для придбання гуми.

Сьогодні збір закрили, гуму замовили й відправили. Залишилися кошти на придбання машинного масла — воно також необхідне для надійної роботи автівки.

— Дякуємо кожному, хто долучився до збору, «Кременчуцькому Телеграфу» й особисто Сергію Кулясову за підтримку. Завдяки вам наш «залізний кінь» продовжує виконувати бойові завдання, — написали військові.

Протягом п’яти днів назбирали:

Приват 4450 грн, Моно 14550 грн.

Витратили на гуму та доставку 14385 грн, масло — 4813 грн.