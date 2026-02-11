Збір закритий: гума на Т6 поїхала на Донеччину

Військові 24 ОМБр ім. короля Данила, які виконують бойові завдання на Донеччині, кілька днів тому звернулися по допомогу в придбанні зимової гуми для транспортера Т6. Знадобилося кілька днів, щоб назбирати необхідну суму для придбання гуми.
Сьогодні збір закрили, гуму замовили й відправили. Залишилися кошти на придбання машинного масла — воно також необхідне для надійної роботи автівки.
Протягом п’яти днів назбирали:
Приват 4450 грн, Моно 14550 грн.
Витратили на гуму та доставку 14385 грн, масло — 4813 грн.
