«В комісії не було фахівця для дослідження дерев»: суд у справі загиблої внаслідок падіння дерева у дитсадку дитини допитав віцемерку Усанову

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 1

11 лютого в Автозаводському районному суді Кременчука відбулося чергове засідання у кримінальному провадженні щодо загибелі дитини на території дитячого садка № 19 внаслідок падіння дерева.У суді були присутні прокурор, сторона потерпілої, обвинувачені та свідок — заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова.

Віцемерку викликали до суду як свідка, оскільки вона очолювала міську комісію, яка перевіряла готовність закладу дошкільної освіти до початку навчального року. Під час допиту Ольга Усанова пояснила, що комісія здійснює виключно візуальний огляд території закладу — стан будівель, покрівлі, харчоблоку, інженерних мереж та іншої інфраструктури.

За її словами, якщо під час огляду не виникає зауважень чи питань, члени комісії підписують відповідні акти. Одним із ключових питань до свідка стала наявність у складі комісії фахівця із зелених насаджень. Ольга Усанова повідомила, що такого спеціаліста комісія не мала.

У складі комісії не було визначено, хто саме відповідає за перевірку зелених насаджень. Відповідно до посад і напрямів діяльності членів комісії, фахівця з питань зелених насаджень серед них не було, — повідомила віцемерка.

Відтак, дерева на території дитсадка ніхто окремо не обстежував.

Також віцемерка зазначила, що про незадовільний стан дерев до міської влади мають звертатися директори закладів освіти, однак жодних відповідних заяв від керівництва дитсадка № 19 не надходило. Загалом, за словами свідка, члени комісії безпосередньо відвідували садочок, оглядали його територію, і жодних питань або зауважень у них не виникло. Вона підкреслила, що якби хтось із членів комісії звернув увагу на проблемний стан дерева, це питання намагалися б вирішити.

Наприкінці засідання адвокат обвинуваченої — завгоспа дитсадка — Ульянов подав клопотання до суду щодо повторної перевірки речових доказів стороною обвинувачених.

Зауважимо, що раніше мати загиблої дитини вимагала звільнення Ольги Усанової та вважає, що вона також має бути на лаві підсудних.