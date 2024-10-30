«Чому підозру не вручили Усановій — невідомо»: мама загиблої внаслідок падіння дерева дівчинки хоче покарання для усіх винних

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 170

21 жовтня минуло три роки з моменту загибелі 4-річної Анастасії Німчиної, на яку під час прогулянки на подвір’ї дитсадка № 19 впало пошкоджене дерево. Проте винні у цій справі досі не покарані. Мати дитини продовжує боротися за справедливість: усіх, хто своїми діями чи бездіяльністю був причетний до події, мають притягнути до відповідальності та виплатити жінці моральну і матеріальну шкоду

Три роки тому, 21 жовтня 2021 року, Кременчук сколихнула надзвичайна подія: на території дитячого садка № 19, що на розі вулиць Перемоги та Софіївської, на дітей під час прогулянки внаслідок сильного пориву вітру впало дерево. В результаті цього від отриманих травм у лікарні загинула 4-річна Анастасія Німчина та постраждав 5-річний хлопчик.

Увесь цей час тривав розгляд справи, а винних так і не покарали. Проте мати загиблої дівчинки, Світлана Німчина, продовжує боротися за справедливість: вимагає покарати працівників дитсадка, а також добивається звільнення з посади заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової, яка підписувала акти про комісійний огляд дерев.

Через три роки повідомили про підозру, проте не всім

Нещодавно трьом колишнім працівникам дитячого садка правоохоронці повідомили про підозру у неналежному виконанні своїх посадових обов’язків, що призвело до травмування та загибелі дітей. Пані Світлана каже, що мова йде про директора дитсадка, методиста та завгоспа. Проте у цьому переліку бракує ще однієї людини — заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової, яка підписувала документи про комісійний огляд дерев на території дитсадка, де було зазначено, що усі дерева на території закладу освіти перебувають у задовільному стані.

— На сьогодні вона (Ольга Усанова — ред.) не може пояснити, як так сталося, що у підписаних нею актах стан дерев зазначений як задовільний, а за результатами Національного інституту судових експертиз імені Бокаріуса дерева були пошкоджені хворобами та шкідниками. Вона не надала відповіді, яка комісія тоді ту експертизу на території дитсадка провозила. Складається враження, що вона не компетентна у питаннях з охорони праці. Чому підозру не вручили і їй — не відомо, — розповідає нам пані Світлана.

У заяві, яка була написана у відкритому зверненні, жінка вимагає звільнити з посади Ольгу Усанову та Ігоря Чудакова, директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи. Того злощасного дня Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області повідомило громади про небезпечне метеорологічне явище — сильний вітер з поривами понад 15 м/с. Проте, за словами матері, Чудаков проігнорував цю інформацію і не передав її до департаменту освіти та освітніх закладів міста.

— На питання чому він цього не зробив, Чудаков стверджував, що у нього не було обладнання для отримання електронного повідомлення щодо штормового попередження та подальшої передачі цієї інформації. Тож виникає питання, що це за директор такий, і для чого взагалі потрібен департамент цивільного захисту, — каже жінка.

«Усе, що я чула, — свідома брехня»

Аби покарати винних Світлана Німченко написала листа персонально міському голові Кременчука Віталію Малецькому. Проте відповіді від нього досі не отримала. На наше питання, чи не відвідувала вона прийом мера, аби він особисто міг прокоментувати ситуацію щодо покарання чиновників, жінка стверджує, що була у нього на прийомі через 5 днів після загибелі дочки.

— Усе, що я від нього у той день почула, — це свідома брехня. Він тоді мені відповів, що дерева на території садочка були молоді та здорові, і навіть перебували у кращому стані, ніж на територіях інших закладів освіти. А повідомлення щодо несприятливих погодних умов до департаменту цивільного захисту надійшло із запізненням.

Тож після такої відповіді пані Світлана перейшла із можновладцями виключно на офіційне листування. А тодішні слова мера жінка передала правоохоронцям, аби їх додали до кримінальної справи.

Подальший перебіг справи

Мати дівчинки продовжує добиватися справедливості у справі щодо загибелі своєї дитини. Жінка подала цивільний позов, аби стягнути з міської ради, виконавчого комітету та садочку майнову шкоду у розмірі 123 тис. 960 гривень і моральну шкоду — на 2 млн 592 тис. гривень. Перше судове засідання у цій справі відбудеться за три тижні у стінах Автозаводського районного суду.

Оскільки колишні працівники дитсадка уже отримали повідомлення про підозру, то незабаром має бути і розгляд справи у кримінальному провадженні, додає Світлана.

Проте жінка вимагає і звільнення з посад і чиновників, Ольги Усанової та Ігоря Чудакова, чия некомпетентність та бездіяльність призвели до загибелі її доньки.

Сьогодні, 30 жовтня, Світлана Німченко направила головам усіх фракцій та груп у міській раді відповідні заяви щодо недбалого ставлення вищезазначених посадовців до своїх посадових обов’язків та вимогою про їх звільнення.





«Кременчуцький Телеграф» і надалі продовжуватиме слідкувати за перебігом цієї справи та повідомлятиме інформацію щодо неї своїм читачам.