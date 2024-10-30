Спершу втік у ЄС, а згодом назад в Україну: на Закарпатті затримали одесита, який незаконно двічі перетнув кордон

Чоловік ховався від прикордонників у лісі в кущах, а при затриманні прикордонникам довелося стріляти вгору
На Закарпатті у лісі біля словацького кордону працівники ДПСУ затримали чоловіка, який тікав з ЄС до України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Порушника доставили у прикордонний підрозділ для оформлення документів адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.
Затриманий виявився 30-річним жителем Одещини. Він зізнався прикордонникам, що на початку вересня незаконно перетнув кордон в ЄС.
У Держприкордонслужбі зазначають, що статтею 33 Конституції України визначено, що громадянин України не може бути позбавлений права у будь-який час повернутися в Україну і відповідальність, у разі правопорушення, не така страшна, як загроза життю та здоров’ю під час незаконної мандрівки.
Нагадаємо, навесні прикордонники затримали 20-річного полтавця, який ішов лісом до Словаччини. А у лютому 43-річний полтавець намагався перетнути кордон зі Словаччиною, але застряг на дереві.
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