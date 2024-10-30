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Спершу втік у ЄС, а згодом назад в Україну: на Закарпатті затримали одесита, який незаконно двічі перетнув кордон

Вчора, 22:00 Переглядів: 150

 

Чоловік ховався від прикордонників у лісі в кущах, а при затриманні прикордонникам довелося стріляти вгору

На Закарпатті у лісі біля словацького кордону працівники ДПСУ затримали чоловіка, який тікав з ЄС до України. Про це повідомляє Державна прикордонна  служба.

— Чоловіка, який незаконно перетнув кордон зі Словаччини, затримали в лісі на Закарпатті прикордонники відділу «Ужгород» Чопського загону. Про рух невідомого українських прикордонників проінформували словацькі колеги. Почувши наближення групи реагування, порушник почав втікати та ховатися у хащах. Вимоги прикордонників зупинитися втікач ігнорував. Щоб його зупинити, наряду довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору, – повідомляють у ДПСУ.

Порушника доставили у прикордонний підрозділ для оформлення документів адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.

Затриманий виявився 30-річним жителем Одещини. Він зізнався прикордонникам, що на початку вересня незаконно перетнув кордон в ЄС.

— Тоді чоловік, ризикуючи життям та здоров’ям, чотири дні прямував буковинським лісом у Румунію. Надалі правопорушник переїхав у Німеччину, але, після невдалих пошуків роботи, вирішив повернутися в Україну. Побоюючись відповідальності за попереднє порушення, маршрут проклав поза пунктами пропуску, орієнтуючись за онлайн картами, — повідомляють  у ДПСУ.

У Держприкордонслужбі зазначають, що статтею 33 Конституції України визначено, що громадянин України не може бути позбавлений права у будь-який час повернутися в Україну і відповідальність, у разі правопорушення, не така страшна, як загроза життю та здоров’ю під час незаконної мандрівки.

— У пунктах пропуску через державний кордон України прикордонники неодноразово виявляли осіб, які повертаються після того, як нелегально виїхали за кордон. На таких громадян прикордонники оформляють документи адмінпровадження за незаконне перетинання кордону, — зазначають у ДПСУ.  

Нагадаємо, навесні прикордонники затримали 20-річного полтавця, який ішов лісом до Словаччини. А у лютому 43-річний полтавець намагався перетнути кордон зі Словаччиною, але застряг на дереві.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДПСУ
Теги: ДПСУ прикордонники кордон перетин кордону ухилянти
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