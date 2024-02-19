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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавець намагався непомітно перетнути кордон, але застряг на дереві

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 332

 

Рятувати втікача довелося надзвичайникам

Двоє чоловіків, серед яких 43-річний полтавець, намагалися непомітно перетнути кордон зі Словаччиною, але прикордонникам спільно з надзвичайниками довелося рятувати втікачів. Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон,  43-річний мешканець Полтави та 30-річний харків’янин приїхали на Закарпаття, звідки планували перетнути кордону зі Словаччиною за маршрутом онлайн-карт.

 

«Рятуючись від води, яка підтопила ділянку місцевості у прикордонні, вони залізли на дерево і звідти подзвонили на номер екстреної допомоги. Відповідне повідомлення надійшло прикордонникам відділення «Паладь Комарівці» Чопського загону від чергового Державної служби надзвичайних ситуацій. Військовослужбовці й рятувальники розпочали спільні пошуки постраждалих», — йдеться в офіційному повідомленні.

До пошуку чоловіків прикордонники залучили безпілотник, рятувальна операція тривала кілька годин, повідомляють прикордонники. З місця порятунку чоловіків доправили у лікарню з сильним переохолодженням. У повідомленні регіонального управління Держприкордонслужби йдеться, що на обох правопорушників склали адміністративно-процесуальні документи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Їх подальшу долю вирішуватиме суд.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: кордон перетин кордону Полтавщина
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