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Надзвичайні новини, Полтавщина

Ішов лісом до Словаччини: прикордонники Закарпаття затримали 20-річного полтавця

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 190

 

Хлопець рухався до кордону у супроводі місцевого «переправника»

Нещодавно у лісі на шляху до кордону зі Словаччиною прикордонники затримали двох чоловіків, одним із яких виявився 20-річний мешканець Полтавщини. Про це повідомляють у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Інформацію про можливу спробу незаконного перетину кордону прикордонники отримали від правоохоронців. Тоді ж патрульні посилили вказаний напрямок додатковими нарядами, а також залучили оперативників та пілота з дроном.

Помітили полтавця разом із місцевим чоловіком, який згодився перевести його через кордон, поблизу села Мирча за кілька кілометрів від кордону зі Словаччиною. Один із чоловіків помітив прикордонний наряд і хотів втекти, проте не зміг.

20-річного полтавця притягнуть до адмінвідповідальності за спробу незаконного перетину кордону. «Переправнику» з Ужгорода загрожує адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України». Також стосовно нього можуть порушити кримінальне провадження за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно семеро чоловіків, у тому числі й полтавець, намагалися перепливти через Тису на автомобільних камерах, щоб потрапити до Румунії.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби
Теги: кордон перетин кордону Держприкордонслужба ухилянти
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