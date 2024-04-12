Цієї неділі, 14 квітня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практичний тренінг із накладання турнікетів та джгутів. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.
Розпочнеться тренінг об 11.00 і триватиме близько 2,5 годин.
У першу чергу тренінг буде орієнтований на тих, хто вже був на занятті «Зупинка кровотеч». Але усі інші теж можуть долучитися, говорить Роман. Учасники тренінгу навчатимуться зупиняти умовні кровотечі прямим тиском, турнікетами та джгутами, виконають різноманітні вправи, навчаться переміщати постраждалого.
Із собою учасникам необхідно мати:
Нагадаємо, попередній тренінг «Зупинка кровотеч» Роман проводив 31 березня.
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