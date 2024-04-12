Штучний інтелект у навчанні: чи замінить ШІ репетиторів та вчителів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 189

Навіщо платити репетитору, якщо можна поставити питання ШІ та не витрачати гроші на додаткові заняття? Він допоможе розв’язати задачі, скласти тести, програму навчання, відповісти на усі запитання. Напише за вас твір та програмний код. До того ж зараз з’являються застосунки на базі штучного інтелекту, що допоможуть вивчити навіть англійську та розмовляти з ШІ замість репетитора. Його вже використовують учні та студенти. Замість виконання домашки після занять — чат-бот, що зробить все за хвилину.

Але чи варто сліпо довіряти ШІ? Наш нещодавній експеримент показав, що не варто покладатися на нього на всі сто відсотків. Ми випробували демо-версію НМТ з шести предметів, і ШІ не зміг скласти жодного тесту без помилок.

Ми звернулись за коментарями до фахівців наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії, що займаються питанням застосування ШІ у навчальному процесі, викладачів інформатики Юлії Брусник та Тетяни Лисенко.

ШІ замість учнів пише твори та розв’язує задачі

Учні вже активно використовують штучний інтелект у навчанні та навіть об'єднуються, аби придбати доступ до платних нейромереж. Наприклад, ChatGPT коштує 20 доларів на місяць. А нещодавно Gemini 1.5 взагалі відкрили для безкоштовного користування. Тож ШІ замість учнів пише твори, реферати, розв’язує задачі тощо. Деякі учні розумно підходять до цього: перевіряють та адаптують написане нейромережею. А інші просто копіюють результат, видаючи творіння штучного інтелекту за власні, часто разом із помилками.

Юлія Брусник: Якщо дитина не читала твір, не розбиралась з матеріалом, то вона не орієнтується у змісті та вірить «на слово» чат-боту. ШІ може придумувати персонажів, сюжетні лінії, факти та події. Він вміє переконливо брехати, правдоподібно пояснювати, які правила використав для розв’язання задачі. Але насправді, все це — вигадка. Наприклад, може вигадувати неологізми — слова, яких не існує, наприклад, « осамостійненість ». Якось він відповів нам, що гетьман Павло Скоропадський помер у Парижі замість Німеччини. А коли зайшла мова про давнину, вигадав, що були знайдені знаряддя праці динозаврів та предмети їхнього побуту.

— Чи перевіряють викладачі роботи учнів на AI детекторах, які можуть вказати, що це завдання виконав ШІ?

Юлія Брусник: Основний AI детектор — це вчитель. Роботи ШІ легко розпізнати. Вони часто містять фактичні помилки, загальні фрази, без чітких визначень, дат, деталей. Та й за стилем письма одразу зрозуміло, що робота написана ШІ, а не дитиною. Це специфічні формулювання, багато ключових слів, тавтології. Програмні коди, розв’язання задач він пише за алгоритмами, які знайшов в мережі. А якщо вчитель дав зовсім інший алгоритм виконання завдання, то це одразу помітно. Щодо перевірки спеціальними сервісами, то всі роботи перевірити неможливо, адже на це потрібен час. Але якось моя колега перевірила роботу учня на предмет використання штучного інтелекту і побачила, що він дійсно використав ШІ. Вона поговорила з учнем, і він зізнався, що то й справді не його робота.

«Викладачам потрібно адаптуватися, змінювати методику»

— Чи не шкодить ШІ навчанню: адже навіщо виконувати завдання, якщо можна просто дати свою «домашку» ШІ та отримати більше вільного часу…

Тетяна Лисенко: Так, діти дійсно цим часто користуються, особливо старшокласники, які вже визначилися з подальшим напрямком. Вони вже знають, які предмети їм потрібні для вступу до вишу, тож інші предмети ігнорують. Навіть не намагаються розібратися з матеріалом: мовляв, якийсь розв’язок є, і більше не потрібно. Навіть не хочуть критично оцінювати те, що їм видає ШІ. Це страшно, коли учні бездумно копіюють його відповідь.

Проте, є учні, які звертаються за допомогою ШІ, але критично підходять до наданих результатів, використовуючи його як інструмент. Тому треба вчити дітей правильно працювати з сервісами, щоб вони не нашкодили навчанню, а приносили користь.

— Чи потрібно змінювати підхід до освіти через те, що учні використовують ШІ?

Тетяна Лисенко: Так, викладачам потрібно адаптуватися, змінювати власну методику. Якщо раніше я давала дітям задачу написати програму сортування методом бульбашки, то тепер я не можу цього зробити. Бо учень просто звернеться до ChatGPT та скопіює його відповідь. Тепер доводиться ставити певні технічні формальні вимоги. Не просто «розв’яжи задачу», а візьми цей алгоритм у ШІ, та проведи додаткові дії, перетворення. Тобто, вчителю тепер потрібно думати, як поставити задачу так, щоб вона мала елемент творчості, і ШІ не зміг впоратися з завданням.

На мою думку, головне — розвивати критичне мислення у дитини. Ми повинні навчати дітей мислити, аналізувати, думати, вчитуватися, порівнювати відповідь із запитанням, оцінювати відповіді ШІ. Не ігнорувати існування нейромереж, а вчити учнів використовувати їх як помічника. Штучний інтелект — це допоміжний засіб. Його можна використовувати, але опрацьовувати відповіді, підлаштовувати під вимоги завдання, проєкту тощо.

Звісно, вчителям дуже складно, бо в нашій роботі мало вільного часу для того, щоб опановувати нові напрямки. Але ШІ може допомогти в організації роботи вчителя та скоротити його час на підготовку до занять: скласти план уроку, підібрати текстовий матеріал, запропонувати тести на перевірку знань. Так, відповіді ШІ не завжди вірні, але вчитель може самостійно внести корективи. Можна робити презентації, відео, анімації. До речі, зараз система профтехосвіти проводить цікаві вебінари Skills4Recovery, що присвячені застосуванню штучного інтелекту у роботі вчителів. Ми також готуємо власні курси для викладачів. З появою ШІ наше життя стрімко змінилося. Наші діти почали його використовувати раніше за вчителів. І ми не повинні від них відставати, а тому і потрібно навчатися та навчати тих, кому потрібна допомога».

ШІ підійде для тренувань, але не замінить вчителя

— Чи може штучний інтелект замінити вчителя, чи репетитора?

Юлія Брусник: «На мою думку, на сьогодні ні. В нього немає свідомості, почуттів, емпатії. Це просто алгоритм. Спілкування з ШІ не замінить людину. Людина може мотивувати до навчання, а нейромережа — ні. ШІ ще не навчений шукати помилки, яких може припуститися дитина та працювати над ними. Наприклад, я спробувала Duolingo, що працює на базі ChatGPT4. Коли припускаєшся помилки, він дає або такий самий приклад, або аналогічний. Але не дає завдання, які допомагають проаналізувати, чому була допущена помилка.

ШІ оптимально використовувати як помічника для тренувань, виконання одноманітних завдань, відточування розуміння правил. І треба пам’ятати, що освітній процес базується не лише на здобутті знань, а й вихованні особистості. Це значно ширше і глибше, ніж просто подача теоретичного матеріалу.

— Чи може ШІ пояснити дитині те, що вона не зрозуміла під час уроків?

Тетяна Лисенко: По-перше, ми ніколи не знаємо, чи дасть ШІ правильну відповідь. По-друге, вчитель шукає індивідуальний підхід. Якщо дитина не зрозуміла пояснення, він підбиратиме інші слова. Мережа не буде думати, як краще пояснити дитині правило. Відповіді ШІ будуть ідентичні попередній, можуть бути навіть не перефразованими. Тож якщо дитина перепитає ще раз, навряд чи отримає кращу відповідь. А от для тренувань ШІ дійсно підійде, але він не замінить вчителя.





Ми спробували ШІ як репетитора. Попрохали пояснити розв’язання задачі з фізики та пояснити особливості вживання часу в англійській мові. З фізикою якось не задалось. ШІ повторював однакові відповіді, з яких так нічого і не зрозуміли. Краще пояснення знайшли в відповідній літературі. З англійською було краще: ШІ дав вірну відповідь, але не одразу: спочатку писав «не по темі».





Репетитор з англійської, Вікторія Таран:

— Я провела експеримент із застосунком англійської мови на базі АІ, що допомагає саме підвищити розмовний рівень. Спочатку з додатком треба поговорити, і він визначає рівень англійської, демонструє, де були помилки тощо. Він показав, що розмовний рівень — C1, а вимова близька до С2, це наближено до нейтивів. Спробувала інший підхід. На початку сказала кілька фраз англійською, а далі швидко балакаю українською. Застосунок знов показує, що я майже нейтив. Хоча англійської було кілька речень. Надалі я просто розмовляла українською, пройшла інший тест у застосунку і знову — англомовна богиня! Застосунок орієнтується на швидкість, з якою з ним розмовляють: якщо швидко та без зупинок, то добре.

Також прохала ChatGPT визначити мій рівень англійської, надіслати письмове тестове завдання. За фактом, доволі легкі питання та зовсім не складний текст для визначення знання мови на рівні Advanced.

Зараз він ще не замінить репетитора, який допоможе визначити рівень знання мови та скласти програму під ваші потреби, коригуватиме помилки, допоможе з мотивацією. Проте це інструмент, який можна використовувати у комплексі з іншими засобами. Наприклад, застосунки на базі АI дають змогу поговорити, відпрацювати вивчену лексику, обороти, переслухати власну вимову тощо. Також можна писати тексти та прохати AI вказати на помилки, хоча це не завжди працює.

Загалом, зараз дуже багато матеріалів для вивчення мови й мотивована доросла людина, яка має хоча б шкільну базу, цілком може займатися самостійно, без репетитора. Можна дивитися кіно англійською, читати книжки з аудіосупроводом, проходити безкоштовні онлайн курси, вивчати лексику з потрібної сфери, підключити AI-додатки. Це допоможе дорослій мотивованій людині дійти до певного рівня самостійно, в тому числі й з використанням ШІ. Однак це не спрацює з дитиною.

Як розмовляти з ШІ

Аби ШІ був кращим помічником, з ним потрібно «правильно» спілкуватися та давати йому так звані промпти:

Запити мають бути максимально конкретні, — каже Тетяна Лисенко. — Чим детальніше та і чіткіше поставлене завдання, тим кращий результат: відразу озвучити, що потрібно зробити, з яким об'єктом. Взагалі, рекомендують навіть ставити запити англійською мовою. Можливо, через те, що в англійській мові досить жорстка структура речення і ШІ більш чітко розуміє задачу. До того ж навчання ШІ проводилось з використанням англомовних ресурсів. Хто не знає англійської, може перекласти запит та надіслати у чат, а відповідь потім перекласти українською.

Рекомендується вести діалог, а не задавати все в одному питанні. Бо під час діалогу він може вийти на правильну відповідь, або піти шляхом тих самих галюцинацій. Наприклад, абревіатуру НУШ — Нова українська школа — на початку діалогу він розшифрував як Національна українська школа, і далі пішов фантазувати. Тож продовжувати гілку розмови не мало сенсу. І не варто чекати від ШІ факти. Але він гарно структурує матеріал, класифікує дані. Якщо ми сумніваємося, на які ознаки спиратися при класифікації, він може дати рекомендації, навести приклади.

До речі, цей текст також частково створений за допомогою ШІ: записи розмов розшифрувала нейромережа. З подальшою обробкою тексту ШІ не впорався: перекручував факти, стискав абзаци до трьох речень, викидав цікаві деталі. Але зміг допомогти з коректурою, «ловити» помилки у тексті — частина порад була дурницею, але були й корисні рекомендації.