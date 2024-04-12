П'яний водій спричинив ДТП і намагався втекти від кременчуцьких патрульних

Сьогодні, 09:10 Переглядів: 177

11 квітня кременчуцькі поліціянти розшукали легковик, який здійснив ДТП. Як повідомила пресслужба патрульної поліції, близько 17.00 патрульні отримали повідомлення про ДТП, винуватець якого залишив місце події.

Інспектори відділення безпеки дорожнього руху розшукали та зупинили авто, вказане в орієнтуванні, поблизу с. Кияшки.

Під час спілкування з водієм автомобіля Fiat Doblo, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду чоловік категорично відмовився.

Тож на кермувальника патрульні та поліцейські склали наступні адмінматеріали:

ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);

ст. 122–4 (Залишення місця скоєння ДТП);

ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння особою, яка керувала з ознаками сп'яніння);

ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування) КУпАП.



