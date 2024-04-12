П'яний водій спричинив ДТП і намагався втекти від кременчуцьких патрульних

11 квітня кременчуцькі поліціянти розшукали легковик, який здійснив ДТП. Як повідомила пресслужба патрульної поліції, близько 17.00 патрульні отримали повідомлення про ДТП, винуватець якого залишив місце події.
Інспектори відділення безпеки дорожнього руху розшукали та зупинили авто, вказане в орієнтуванні, поблизу с. Кияшки.
Під час спілкування з водієм автомобіля Fiat Doblo, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду чоловік категорично відмовився.
Тож на кермувальника патрульні та поліцейські склали наступні адмінматеріали:
Нагадаємо, що нещодавно кременчужанин на Kawasaki намагався втекти від патрульних.
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