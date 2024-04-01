Кременчужанин на Kawasaki намагався втекти від патрульних

Сьогодні, 19:21 Переглядів: 445

Кременчужанин на Kawasaki намагався втекти від патрульних. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Патрульні поліцейські помітили мотоцикл Kawasaki Z900, водій якого порушив вимогу дорожнього знаку 3.6 «Проїзд мотоциклів заборонено» з табличкою до нього 7.4.4 «Час дії».

Інспектори подали водієві сигнал про зупинку, але керманич лише пришвидшився. Його зупинили шляхом блокування на вулиці Макаренка.

На водія патрульні склали протокол за ст. 122-2 (Незупинка на вимогу поліцейських), винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.

Нагадаємо, що 27 березня у Миргороді у ДТП з мотоциклом постраждали водій, пасажирка та пішоходка.