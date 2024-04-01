Під Кременчуком Daewoo зіткнувся з деревом — водій-військовослужбовець загинув (доповнено)

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1 квітня, близько 17.20 в районі села Заїченці Семенівської громади Кременчуцького району Daewoo влетів у дерево, повідомляє пресслужба Головуправління поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, Daewoo, за кермом якого перебував 45-річний чоловік, злетів з проїзної частини дороги та зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП водій легковика загинув на місці події. Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, загиблий служив у Семенівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що 17 березня у селі М’якеньківка Решетилівської громади автомобіль Gelly з’їхав у кювет та влетів у дерево — постраждали троє дорослих та одна дитина.