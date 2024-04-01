Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Під Кременчуком Daewoo зіткнувся з деревом — водій-військовослужбовець загинув (доповнено)

Сьогодні, 19:11 Переглядів: 1 790

Чоловік служив у Семенівському ТЦК

1 квітня, близько 17.20 в районі села Заїченці Семенівської громади Кременчуцького району Daewoo влетів у дерево, повідомляє пресслужба Головуправління поліції Полтавщини. 

За попередньою інформацією слідства, Daewoo, за кермом якого перебував 45-річний чоловік, злетів з проїзної частини дороги та зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП водій легковика загинув на місці події. Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, загиблий служив у Семенівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що 17 березня у селі М’якеньківка Решетилівської громади автомобіль Gelly з’їхав у кювет та влетів у дерево — постраждали троє дорослих та одна дитина.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП дерево
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх