«Щоб наш вечір був затишним і теплим». У Кременчуці «Мова тіла» провела благодійний концерт

Сьогодні, 19:08 Переглядів: 133

31 березня в одному з закладів Кременчука відбувся благодійний акустичний концерт від новоствореної кременчуцької групи «Мова тіла» — представників нової музичної хвилі міста.

Раніше група найменувалась «Синдром Самозванця», втім, за словами співачки Віталіни, нова назва «відповідає їх жанру та стилю». Дебют відбувся у жовтні минулого року в артхабі «Митецький» на першому квартирнику у мистецькому просторі, розповіла «Телеграфу» мисткиня Марія Матахарі. Загалом група представила 9 пісень у напівакустичному сеті, серед них були, як кавери на відомі українські пісні, так і їх власні.

— Хочеться зробити з вами теплу взаємодію, щоб вечір був затишним, теплим і рідним, — сказала співачка.

Нагадаємо, раніше ТЪ писав, що з андеграундним мистецтвом у Кременчуці.



