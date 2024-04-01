«Щоб наш вечір був затишним і теплим». У Кременчуці «Мова тіла» провела благодійний концерт

31 березня в одному з закладів Кременчука відбувся благодійний акустичний концерт від новоствореної кременчуцької групи «Мова тіла» — представників нової музичної хвилі міста.
Раніше група найменувалась «Синдром Самозванця», втім, за словами співачки Віталіни, нова назва «відповідає їх жанру та стилю». Дебют відбувся у жовтні минулого року в артхабі «Митецький» на першому квартирнику у мистецькому просторі, розповіла «Телеграфу» мисткиня Марія Матахарі. Загалом група представила 9 пісень у напівакустичному сеті, серед них були, як кавери на відомі українські пісні, так і їх власні.
Нагадаємо, раніше ТЪ писав, що з андеграундним мистецтвом у Кременчуці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.