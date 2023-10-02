«Мистецтвом може займатися кожен»: у Кременчуці відкрили артхаб «Митецький»

1 жовтня у будівлі Національної спілки художників України відбулося відкриття артпростору «Митецький». Творча локація є проявом андеграундного мистецтва у Кременчуці.
За словами мисткині і керівниці артпростору Марії Матахарі, «Митецький» є артхабом, який вміщає у собі декілька видів мистецтва — візуальне, літературне та музичне. Ці напрямки розвиватимуть завдяки «живої майстерні».
Курси відрізнятимуться від тих стандартних, де людина приходить на чітко відведений час і відпрацьовує до кінця, каже мисткиня. Концепція «Митецького» — хаб для людей, де можна прийти у будь-який час, доєднатися до майстер-класів, а потім займатися своїми справами.
Додатково будуть надавати інші курси і лекції, наприклад, про розвиток креативного мислення, сексуальне виховання для підлітків тощо.
Окрім майстер-класів у «Митецькому» планують створювати різноманітні виставки.
Ідея створення подібного центру у Марії зародилося ще у 2018 році. Проте через повномасштабне вторгнення Росії плани довелося відкласти. Гостра потреба у власному просторі виникла після кременчуцького фестивалю «Мозаїка». До ідеї створення власного мистецького центру долучилися ще кілька митців, які брали участь у фестивалі.
Команда створила простір за вересень та за власні кошти. Нещодавно вони отримали грант від КП «Інститут розвитку Кременчука» — за ці гроші планують розширювати хаб та закупити більше матеріалів, розповідає мисткиня.
Художниця каже, що попит серед людей у Кременчуці на андеграунде мистецтво є.
Представниця команди «Митецького» Дар’я Дашиневич розповідає, що в артхабі панує свобода дій для митців — вже під час відкриття кожен зміг долучитися до розмальовування стін простору.
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