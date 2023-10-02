«Мистецтвом може займатися кожен»: у Кременчуці відкрили артхаб «Митецький»

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 219

1 жовтня у будівлі Національної спілки художників України відбулося відкриття артпростору «Митецький». Творча локація є проявом андеграундного мистецтва у Кременчуці.

За словами мисткині і керівниці артпростору Марії Матахарі, «Митецький» є артхабом, який вміщає у собі декілька видів мистецтва — візуальне, літературне та музичне. Ці напрямки розвиватимуть завдяки «живої майстерні».

— Це будуть також музичні джеми і музичні продакшени (створення — ред.) щотижня. І літературне мистецтво будемо розвивати через літературні гуртки та на курсах. Щодо візуального мистецтва, його ми розвиватимемо декількома курсами — це загальний курс експресивного живопису. Мистецтвом може займатися кожен, ми відкрита спільнота, — розповідає Марія Матахарі.

Курси відрізнятимуться від тих стандартних, де людина приходить на чітко відведений час і відпрацьовує до кінця, каже мисткиня. Концепція «Митецького» — хаб для людей, де можна прийти у будь-який час, доєднатися до майстер-класів, а потім займатися своїми справами.

Додатково будуть надавати інші курси і лекції, наприклад, про розвиток креативного мислення, сексуальне виховання для підлітків тощо.

— Ще у нас буде перша експериментальна група для дітей — це Art & Craft англійською мовою. Це заняття творчістю англійською мовою з додатковим спікінг клубом. Дітям від 6 до 11 років англійська засвоюється через гру, — каже керівниця простору.

Окрім майстер-класів у «Митецькому» планують створювати різноманітні виставки.

Ідея створення подібного центру у Марії зародилося ще у 2018 році. Проте через повномасштабне вторгнення Росії плани довелося відкласти. Гостра потреба у власному просторі виникла після кременчуцького фестивалю «Мозаїка». До ідеї створення власного мистецького центру долучилися ще кілька митців, які брали участь у фестивалі.

— Працюючи в команді нам не вистачало елементарного місця, де нам все це проводити. Постійно заходити в кафешки і просити місце. Ми не можемо розкласти свої матеріали все заляпати. Ми вирішили, що нам треба хаб. Але мало було просто студію для себе, бо нам хотілося продовжувати свою діяльність далі, тому ми сіли і обдумали це, — розповідає Марія Матахарі.

Команда створила простір за вересень та за власні кошти. Нещодавно вони отримали грант від КП «Інститут розвитку Кременчука» — за ці гроші планують розширювати хаб та закупити більше матеріалів, розповідає мисткиня.

Художниця каже, що попит серед людей у Кременчуці на андеграунде мистецтво є.

— Справжнє мистецтво живе в середині кожного з нас, воно має цвісти і процвітати. І ті інструменти можуть використовувати люди будь-яких професій. Креатив є скрізь, це не лише про малювання людей або створення музики — це про людей. Це не заважатиме людині прийти з роботи і сходити на експресивний живопис, подивитись, що вона може створити від себе, — зазначає художниця.

Представниця команди «Митецького» Дар’я Дашиневич розповідає, що в артхабі панує свобода дій для митців — вже під час відкриття кожен зміг долучитися до розмальовування стін простору.

— Тут панує андеграунд, це досить цікаво, хоча я закінчила художню школу і завершую навчання в академії. Я сама вся в академізмі наче, але при цьому мене тягне у щось експресивне і нетрадиційне. «Митецький» власне про це, — каже художниця.

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