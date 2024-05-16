Колотієвського обрали головним суддею Кременчуцького райсуду

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 194

Сьогодні, 16 травня, у стінах Кременчуцького районного суду обрали головного суддю. Ним став Олександр Колотієвський. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райсуду.

Обирали нового суддю шляхом таємного голосування та за більшістю голосів.

Перебуватиме на посаді суддя Колотієвський три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про те, що задекларував за 2022 рік суддя Колотієвський. Також відповідно до акту Вищої ради правосуддя, стосовно Олександра Колотієвського на початку січня відкрили дисциплінарну справу щодо затягування справи про стягнення моральної і матеріальної шкоди.