Кременчужанин перевозив незаконну рибу на понад 370 тисяч гривень

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 159

Також в машині у чоловіка поліція виявила заборонені знаряддя для риболовлі

У Кременчуцькому районі правоохоронці зупинили чоловіка, який перевозив 23 кг незаконно виловленої риби на суму понад 370 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Під час патрулювання поблизу села Кривуші правоохоронці зупинили автомобіль Daewoo, за кермом якого був 33-річний кременчужанин. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили у машині 23 кг без дозвольних документів та заборонені знаряддя для вилову.

Браконьєр своїми діями завдав збитків на суму понад 370 тисяч гривень.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

У поліції вкотре нагадують, що з 1 квітня на Полтавщині діє нерестова заборона на вилов риби та раків.