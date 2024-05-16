Кременчужанин перевозив незаконну рибу на понад 370 тисяч гривень

У Кременчуцькому районі правоохоронці зупинили чоловіка, який перевозив 23 кг незаконно виловленої риби на суму понад 370 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Під час патрулювання поблизу села Кривуші правоохоронці зупинили автомобіль Daewoo, за кермом якого був 33-річний кременчужанин. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили у машині 23 кг без дозвольних документів та заборонені знаряддя для вилову.
Браконьєр своїми діями завдав збитків на суму понад 370 тисяч гривень.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.
У поліції вкотре нагадують, що з 1 квітня на Полтавщині діє нерестова заборона на вилов риби та раків.
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