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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині подружжя організувало підпільний тютюновий цех

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 118

 

Раніше подружжя уже було засуджене за аналогічний злочин 

Правоохоронці Полтавщини в одному з сіл Полтавського району викрили підпільний цех з виготовлення тютюнових виробів. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Незаконне виробництво у себе у приватному будинку налагодило подружжя, яке уже раніше були засуджені за аналогічний злочин. Сировину для виготовлення вони завозили з інших областей України. А для безперервного процесу виробництва залучили іще кількох місцевих мешканців.

 

Придбане тютюнове листя «бізнесмени» готували до виробництва цигарок — нарізали його, подрібнювали, просушували, додавали ароматичні домішки, фасували та пакували у мішки для подальшого перевезення.

 

Усю сировину та уже виготовлений незаконний товар ділки зберігали вдома у одного із своїх помічників. А підготовлену сигарет сировину доставляли продавали і або відвозили самі, або відправляли поштою під виглядом господарських товарів.

 

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, понад 1,7 тонн тютюнової продукції, автомобілі, чорнові записи. За попередніми даними, вартість вилученої сировини становить приблизно 1,2 мільйони гривень.

Кримінальне провадження за ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України здійснює Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині БЕБ викрили місцеву мешканку, яка у себе на подвір'ї обладнала цех для перероблювання сировини, а збувала тютюн у районі та відправляла в інші області поштою.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: тютюн підпільний цех поліція
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