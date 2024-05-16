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У парку Миру і у Міському саду можуть з’явитись модульні туалети

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 83

Туалети встановлять у тому випадку, якщо місто знайде на це фінансування

У парку Миру та у Міському саду Кременчука міська влада планує встановити модульні туалети протягом поточного року. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 16 травня. 

Мер зазначив, що туалети встановлять у тому випадку, якщо у міста «будуть кошти». Відвідувачів Міського саду пускатимуть у вбиральню закладу, який нині там будується, додав Малецький. 

 

Зазначимо, що на стан вбиралень, зокрема у Міському саду, кременчужани скаржились неодноразово. У 2019 році до «Громадському бюджету» подали проєкт щодо зведення нового туалету у Міському саду. Автор ініціативи — сам директор Міського саду Віталій Дедюрін.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: nashkiev.ua
Теги: Міський сад туалети Парк Миру
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