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«Закладницю» з Полтавщини засудили на Хмельниччині за збут наркотиків

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

 

У дівчини правоохоронці вилучили 70 закладок з PVP

Дівчину з Полтавщини, яка займалася розповсюдженням наркотиків на Хмельниччині, засудили на 5 років та 7 місяців за ґратами. Про це повідомляють у пресслужбі Хмельницького райуправління поліції.

За попередніми даними, 33-річну мешканку Полтавщини затримали ще у лютому у місті Старокостянтинів на Хмельниччині. Тоді з’ясувалося, що дівчина спеціально приїхала туди для збуту наркотиків. 

У «закладниці» правоохоронці вилучили 70 закладок з наркотиками, а також знайшли близько десятка тих згортків, які вона уже встигла розкласти. Експертиза виявила, що в пакунках у неї був особливо небезпечний синтетичний наркотик PVP.

Суд визнав дівчину винною за  ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України й призначив їй покарання у вигляді 5 років та 7 місяців ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині 9 років ув'язнення присудили львів'янину, який жив у Кременчуці та займався виготовленням амфетаміну.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Хмельницьке райуправління поліції
Теги: наркотики збут закладки
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