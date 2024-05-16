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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують 48-річного Олександра Котіка

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 356

 

Востаннє чоловік виходив на зв'язок із рідними 11 травня

На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 48-річного мешканця Миргорода Олександра Котіка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, востаннє рідні спілкувалися із чоловіком 11 травня близько 17.00 — зниклий повідомив, що він знаходиться у потязі «Костянтинівка-Київ» та їде до Миргорода. Згодом правоохоронці встановили, що Олександр Котік вийшов на станції «Красноград» Харківської області. 

Прикмети зниклого: зріст близько 170 см, худорлява статура, має темно-каштанове волосся, карі очі, має шрам над оком, татуювання на плечі у вигляді янгола.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно місця перебування зниклого, повідомити за телефонами (099) 657-63-03, (095)-388-99-43 (відділ кримінальної поліції) або за номером 102.

Нагадаємо, що у Полтаві поліція розшукує 73-річного Миколу Закупця, який зник ще у п’ятницю, 10 травня.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: розшук зниклий безвісти поліція
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