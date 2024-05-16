У Кременчуці львів'янина за виготовлення амфетаміну засудили на 9 років

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 123

У Кременчуці чоловіка, який тимчасово проживав у місті, засудили на 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за виготовлення амфетаміну та зберігання канабісу, повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини. За публічного обвинувачення Кременчуцької окружної прокуратури мешканця Львівської області визнали винним у скоєнні кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Суд встановив, що чоловік виготовляв амфетамін у квартирі, яку винаймав у Кременчуці, з метою збуту, а також зберігав канабіс та екстракт канабісу для власного вживання. У січні 2023 року під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили понад 80,5 г амфетаміну, майже 2 кг прекурсору фенілнітропропену, канабіс та екстракт канабісу загальною масою майже 14 г, а також обладнання для виготовлення заборонених речовин.

Чоловіка засуджено за незаконні виготовлення та зберігання з метою збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах, придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, а також придбання та зберігання прекурсору з метою його використання для виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311 КК України).

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 34-річного мешканця села Білецьківка Кременчуцького району під час збуту психотропної речовини PVP.