Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці львів'янина за виготовлення амфетаміну засудили на 9 років

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 123

 

Також чоловік зберігав у найманій квартирі канабіс

У Кременчуці чоловіка, який тимчасово проживав у місті, засудили на 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за виготовлення амфетаміну та зберігання канабісу, повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини. За публічного обвинувачення Кременчуцької окружної прокуратури мешканця Львівської області визнали винним у скоєнні кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Суд встановив, що чоловік виготовляв амфетамін у квартирі, яку винаймав у Кременчуці, з метою збуту, а також зберігав канабіс та екстракт канабісу для власного вживання. У січні 2023 року під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили понад 80,5 г амфетаміну, майже 2 кг прекурсору фенілнітропропену, канабіс та екстракт канабісу загальною масою майже 14 г, а також обладнання для виготовлення заборонених речовин.

Чоловіка засуджено за незаконні виготовлення та зберігання з метою збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах, придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, а також придбання та зберігання прекурсору з метою його використання для виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311 КК України).

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 34-річного мешканця села Білецьківка Кременчуцького району під час збуту психотропної речовини PVP.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: наркотики прокуратура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх