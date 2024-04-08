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Надзвичайні новини, Полтавщина

Мешканка Кременчуччини незаконно виготовляла та продавала тютюн — БЕБ

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 202

 

На подвір'ї жінка обладнала цех для перероблювання сировини, а збувала тютюн у районі та відправляла в інші області поштою  

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області затримали мешканку Кременчуцького району, яка орагнізувала незаконне виготовлення та продаж тютюну. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

За інформацією правоохоронців, підозрювана облаштувала у себе на подвір'ї цех для повного циклу переробки тютюну. Жінка також залучила до діяльності трьох знайомих — разом вони фасували тютюн та реалізовували на вагу у невеликих кіосках, а також надсилали покупцям поштою до Дніпропетровської, Житомирської та Київської областей. 

 

Платили «підприємиці» за товар готівкою або ж перераховували гроші на картку.

За отримані гроші жінка встигла придбати автомобіль — таким чином вона легалізувала доходи, отримані незаконно.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваної гроші, сировину, обладнання та незаконно виготовлений тютюн. На усе це майно слідчі наклали арешт, а усі матеріали справи передали до суду.

Розслідування проводили за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно БЕБівці виявили порушення у сфері енергетики на Полтавщині — в результаті цього скасували тендер на майже 50 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Бюро економічної безпеки
Теги: БЕБ тютюн продаж Полтавщина
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