Газ дешевшає, а бензин дорожчає: за скільки водії сьогодні заправлять свої автівки

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 122

У понеділок, 8 квітня, на полтавських заправках спостерігаються різні ціни на пальне. Бензин та дизельне паливо продовжує дорожчати, а от ціна на автогаз трохи знизилася. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Зараз же поступове зростання цін на пальне спостерігається із середини лютого.

Директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн називає причину збільшення ціни на пальне, зокрема автогазу.

За його словами, газ може здорожчати до 3 грн за л. Пов’язано це з тим, що при імпорті палива доведеться об'їжджати польську ділянку кордону.

— По скрапленому газу ми не очікували взагалі підйому цін, оскільки дуже великі запаси газу і дуже велике постачання. Але блокада все змінила. Ми дуже багато купуємо газу в Польщі і переважно газ транспортується саме газовозами. Коли трейдери будуть Польщу цю переїжджати для того, щоб пересікти кордон у Словаччині, і в Угорщині, і в Румунії, то це коштує до 3 гривень на літр. Саме це сьогодні тисне на ціни, саме це призвело до подорожчання оптових цін і все більше тисне на роздріб, — говорить Сергій Куюн.

Сергій Куюн додає, що восени здорожчання автогазу було через дефіцит пального, оскільки 30% імпорту було заблоковано. Але зараз дефіциту на пальне не буде.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 08.04.2024 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 57,46 +0,08 +0,145% Бензин А-95 54,45 +0,19 +0,345% Бензин А-92 51,73 +0,20 +0,388% Дизельне пальне 55,18 +0,17 +0,303% Газ автомобільний 28,06 -0,06 -0,198%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 08.04.2024 р.