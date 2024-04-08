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Надзвичайні новини, Полтавщина

Колишня медсестра з Полтави допомагала ухилянтам уникнути мобілізації

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 409

 

За допомогу з оформлення інвалідності з кожного ухилянта жінка просила по 200 тисяч гривень

Колишня медсестра з Полтавщини організувала схему з оформлення фіктивної інвалідності для ухилянтів. Її затримали харківські правоохоронці. Про це повідомляють у пресслужбі Національної поліції України.

Як повідомляють поліцейські, з кожного охочого отримати фіктивну інвалідність жінка брала по 200 тисяч гривень.

У матеріалах справи йдеться, що 40-річна обвинувачена раніше працювала медсестрою в одній із лікарень Полтави. Чоловікам-ухилянтам вона обіцяла повпливати на знайомих лікарів та оформити їх другу групу інвалідності. 

Затримали жінку оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України під час передачі їй другої частини грошей за «послугу» — 185 тис. грн. Усі гроші правоохоронці вилучили.

 

Жінці оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.

Правоохоронці продовжують вести слідство для встановлення інших ймовірних учасників злочину. 

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть чоловіка, який продавав ухилянтам службові посвідчення представників громадської організації.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Національна поліція
Теги: Полтава медсестра інвалідність ухилянти Нацполіція
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