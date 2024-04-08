Полтавські аграрії вже засіяли 95% запланованої площі

Полтавські аграрії засіяли уже близько 95% запланованої площі. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
У цьому році на Полтавщині збираються засіяти 1,4 млн га площі. З них під зернові та зернобобові культури виділили 606,2 тис. га, а під технічні культури — 633,4 тис. га. Зараз аграрії сіють цукровий буряк та соняшник.
Прокоментував процес перебігу посівної й голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Нагадаємо, аграріїв Кременчуччини залучатимуть до зрошувального землеробства та розчищення русла річки Хорол.
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