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Бізнес/Робота, Полтавщина

Полтавські аграрії вже засіяли 95% запланованої площі

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 104

 

Торік у такий час аграрії посівну лиш розпочинали

Полтавські аграрії засіяли уже близько 95% запланованої площі. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

У цьому році на Полтавщині збираються засіяти 1,4 млн га площі. З них під зернові та зернобобові культури виділили 606,2 тис. га, а під технічні культури — 633,4 тис. га. Зараз аграрії сіють цукровий буряк та соняшник.

Прокоментував процес перебігу посівної й голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

— Наші аграрії забезпечують продовольчу безпеку регіону та країни. Їхня невтомна робота повертається щедрим урожаєм. Дякуємо за самовідданість, готовність працювати у складних умовах задля результату, — говорить він.

Нагадаємо, аграріїв Кременчуччини залучатимуть до зрошувального землеробства та розчищення русла річки Хорол.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавщина сільське господарство посівна аграрії
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