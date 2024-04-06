Агропідприємства Глобинщини розчищатимуть русло річки Хорол — ПОВА

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 150

Також підприємців залучатимуть і до зрошувального землеробства в області

Аграріїв Кременчуччини залучатимуть до зрошувального землеробства та розчищення русла річки Хорол. Про це у своєму телеграм-каналі розповів начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Область залучатиме до проведення робіт спеціалістів із досвідом, компанії з необхідною технічною базою, екологів Глобинської громади.

За словами Проніна, такий комплексний підхід і співпраця на всіх рівнях дасть змогу аграріям отримати вдвічі більше врожаю. А область, в свою чергу, отримає від цього нові робочі місця, наповнення бюджету та покращення екології.

Також гово ОВА говорить, що нині на Полтавщині працюють 11 зрошувальних та 36 осушувальних систем. Торік створили три організації водокористувачів, одна з яких отримала грант від USAID АГРО на модернізацію системи.

Нагадаємо, у Глобинській громаді планують відновити проєкт будівництва нової технологічної лінії переробки сої.



