Економічна участь жінок у відбудові: у Полтаві відбулася зустріч Українського Жіночого Конгресу

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Інновації вимагають різноманітності, а без залучення жінок ми втратимо можливості для створення унікальних рішень.

На цьому наголосила співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Марія Іонова під час модерування третьої панельної дискусії УЖК в Полтаві, під час якої обговорювалися нові підходи у підприємництві, державні й регіональні проєкти у розвитку Полтавщини, роль жінок і ступінь їх залучення у відбудові економічного потенціалу регіону.

Полтавщина стала новим домом для близько двохсот тисяч внутрішньо переміщених осіб, і це не може не впливати на економічну ситуацію, адже це людський капітал, потенційний розвиток якого може лише підсилити економічну спроможність регіону, та відігравати одну з ключових ролей у період відбудови, — переконана Марія Іонова.

Детально про програму економічних стимулів, яку впроваджує Мінекономіки, розповіла заступниця Міністерки економіки України Надія Бігун. Вона вважає, що жіноче лідерство і жіноче підприємництво — це наш ключ до успіху по відновленню економіки.

Ми розуміємо, що Україна мала і раніше всі можливості, щоб бути заможною державою та розвивати економіку. На жаль, не всі можливості використовували. Зараз ситуація змінилася, — визнала вона.

За її словами, за рахунок жінок вже зараз йде відновлення економіки. Надія Бігун також детально ознайомила присутніх із грантовими програмами, які можуть використовувати зокрема жінки-підприємиці.

Власниця молочної ферми в Полтавській області Катерина Скрильник на своєму прикладі продемонструвала, як можна використовувати подібні державні програми та ознайомила учасниць із тим, як війна відобразилась на веденні тваринництва. Вона також озвучила дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, які свідчать, що якби жінки та чоловіки в агропродовольчому секторі мали рівний доступ до різних видів ресурсів, світове сільськогосподарське виробництво зросло б на 30%.

Про досвід та успішну реалізацію гендерно орієнтованих освітніх заходів розповів начальник департаменту корпоративних комунікацій та КСВ Ferrexpo в Україні Владислав Мортіков.

Провівши гендерний аудит, компанія дізналася, що заважає жінкам у компанії професійно зростати. Як виявилося — нестача освіти та впевненості.

Ми почали надихати жінок втілювати зміни, розвивати їхні лідерські якості. Це навички самопрезентації, публічних виступів, міжособистісного спілкування. Нам довелося докласти зусиль, щоб переконати менеджмент компанії, що рівність і інклюзивність підвищують прибуток компанії, посилюють імідж серед молоді і допомагають ухвалювати більш виважені рішення. Завдяки цьому навчанню ми побачили результати: за 3 роки кількість жінок серед менеджерів зросла на 60%, — зазначив він.

Співзасновниця «Green For You» (Харків) Валентина Денисенко розповіла про свій непростий досвід релокації бізнесу.

Дуже важлива підтримка держави у питаннях збуту, — вважає підприємиця.

Як із продажу преміальних меблів перекваліфікуватися на виробництво звичайних меблів, яких потребують родини у наймане житло, розповіла власниця салону меблів «Свєгор» Світлана Ільїна. За її словами, саме державні гранти дали їй новий поштовх у бізнесі. Також вона погодилася, що наразі збут є важливим і складним аспектом.

Власний досвід ведення бізнесу допоміг підприємиці і керівниці представництва МГО «Жінки в бізнесі» Ілоні Білик розпочати консультувати і супроводжувати жінок-підприємиць.

В свою чергу, депутатка Полтавської міської ради Юлія Городчаніна зауважила, що великий, середній і малий бізнес мають різні потреби. Зокрема, для великого бізнесу нагальним питанням є завершення судової реформи.

Великий бізнес не може працювати в умовах, коли є не захищеним і не має змоги відстояти себе в судах, — наголосила депутатка.

На переконання народної депутатки України Ніни Южаніної, переважна кількість законів і вимог, які діють під час нормального життя, під час воєнного стану треба переглядати.

На Полтавщину як регіон, який нині переповнений проблемами, мають звернути увагу всі центральні органи. І врегулювати всі питання — виробництво, освіта, працевлаштування. Треба використовувати ті інструменти, які нам допоможуть триматися до перемоги, — зауважила народна депутатка.