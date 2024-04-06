Економічна участь жінок у відбудові: у Полтаві відбулася зустріч Українського Жіночого Конгресу

Учасники заходу обговорили, наскільки важливо посилювати жіноче підприємництво та просувати жіночі стартапи
Інновації вимагають різноманітності, а без залучення жінок ми втратимо можливості для створення унікальних рішень.
На цьому наголосила співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Марія Іонова під час модерування третьої панельної дискусії УЖК в Полтаві, під час якої обговорювалися нові підходи у підприємництві, державні й регіональні проєкти у розвитку Полтавщини, роль жінок і ступінь їх залучення у відбудові економічного потенціалу регіону.
Детально про програму економічних стимулів, яку впроваджує Мінекономіки, розповіла заступниця Міністерки економіки України Надія Бігун. Вона вважає, що жіноче лідерство і жіноче підприємництво — це наш ключ до успіху по відновленню економіки.
За її словами, за рахунок жінок вже зараз йде відновлення економіки. Надія Бігун також детально ознайомила присутніх із грантовими програмами, які можуть використовувати зокрема жінки-підприємиці.
Власниця молочної ферми в Полтавській області Катерина Скрильник на своєму прикладі продемонструвала, як можна використовувати подібні державні програми та ознайомила учасниць із тим, як війна відобразилась на веденні тваринництва. Вона також озвучила дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, які свідчать, що якби жінки та чоловіки в агропродовольчому секторі мали рівний доступ до різних видів ресурсів, світове сільськогосподарське виробництво зросло б на 30%.
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Провівши гендерний аудит, компанія дізналася, що заважає жінкам у компанії професійно зростати. Як виявилося — нестача освіти та впевненості.
Співзасновниця «Green For You» (Харків) Валентина Денисенко розповіла про свій непростий досвід релокації бізнесу.
Як із продажу преміальних меблів перекваліфікуватися на виробництво звичайних меблів, яких потребують родини у наймане житло, розповіла власниця салону меблів «Свєгор» Світлана Ільїна. За її словами, саме державні гранти дали їй новий поштовх у бізнесі. Також вона погодилася, що наразі збут є важливим і складним аспектом.
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На переконання народної депутатки України Ніни Южаніної, переважна кількість законів і вимог, які діють під час нормального життя, під час воєнного стану треба переглядати.
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