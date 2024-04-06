Громади Кременчуцького району підписали меморандуми про співпрацю із поліцієї Полтавщини

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Учора, 5 квітня, у Глобиному відбулося підписання меморандумів про співпрацю між трьома громадами Кременчуцького району та поліцією Полтавщини. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

До реалізації проєкту Національної поліції України «Поліцейський офіцер громади» приєдналися Семенівська, Оболонська та Глобинська громади. Відповідні документи про співпрацю та партнерство у стінах відділу поліції № 1 міста Глобине підписали заступник начальника обласної поліції Віталій Мельничук, перший заступник голови Семенівської селищної ради Юрій Стеценко, голова Оболонської громади Борис Пустовойтов та голова Глобинської міської ради Станіслав Джузь.

Кожна громада уже активно готується до роботи поліцейських офіцерів на своїй території. Зокрема, у Глобинській громаді буде працювати двоє поліцейських офіцерів, а в Семенівській та Оболонській — по одному. Також представники місцевого самоврядування активно працюють над облаштуванням поліцейських станцій та комфортних умов для роботи.

Хто такий поліцейський офіцер громади?