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Цими вихідними у Полтаві випустять в природу врятованих кажанів

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 147

 

Мова йде про кажанів, яких на початку року викинули із балкона багатоповерхівки на мороз

Цієї неділі, 7 квітня, о 17.00 у Полтаві зооволонтери разом із усіма небайдужими випустять у природу близько 1000 врятованих кажанів. Про це пишуть представники реабілітаційного Центру для кажанів на своїй фейсбук-сторінці.

Мова йде про близько 1500 тварин, які зимували в одній із полтавських багатоповерхівок під оббивкою балкону, проте їх на початку січня цього року невідомі викинули із 8 поверху просто на сніг та мороз.

Тоді волонтери Центру реабілітації рукокрилих та небайдужі люди змогли врятувати життя майже 1000 кажанів та відвезли їх на реабілітацію до Харкова. 

Працівники Центру пишуть, що тварини пройшли складний і довгий процес з лікування та реабілітації, але зараз майже всі ці кажани готові до повернення у дику природу.

Тож усіх бажаючих запрошують прийти на 17.00 до центрального входу Полтавського міського парку (дендропарку) для участі у цій акції. Випускати кажанів почнуть із настанням сутінок, близько 19.15. Волонтери наголошують, що учасникам акції необхідно принести із собою рукавички або ж придбати їх на місці.


ПО ТЕМІ:

«Пищать і залазять у підвал, як фільм жахів». 1600 кажанів викинули з вікна багатоповерхівки Полтавщини

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтава кажан природа
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