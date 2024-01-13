«Пищать і залазять у підвал, як фільм жахів». 1600 кажанів викинули з вікна багатоповерхівки Полтавщини

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 415

У Полтаві близько 1600 кажанів, що зимували за обшивкою балкона, викинули з вікна багатоповерхівки. Не всім тваринам вдалося вижити на морозі, решту — зоозахисники намагаються врятувати.

Колонію рудих вечірниць 10 січня викинули з 8 поверху на мороз, який сягав -6°C, стверджують зоозахисники. Волонтери і небайдужі люди зібрали кажанів у коробки.

- На 8 поверсі на вул. Великотирнівська, 20 розбирають старий балкон і звідти поскидали купу кажанів, які спали. Тепер вони прокидаються, пищать, залазять у підвал, як фільм жахів. Що з цим робити і куди звернутися, ЖЕКу пофіг, міська рада перенаправляє на «Благоустрій». Кажани замерзають. Що робити? – повідомила підписниця телеграм-каналу «Фонтанзамільйон Полтава».

Мешканці Полтави відгукнулись на прохання позбирати кажанів, яких викинули на Половках. Деяких кажанчиків будівельники наскладали у мішок з-під цукру та викинути на смітник. Їх витягнули і врятували.

Команда Українського центру реабілітації рукокрилих забрала тварин до Харкова.

– Упродовж всієї ночі ми майже повним складом Українського центру реабілітації рукокрилих оглядали та напували врятованих кажанів, — розповіли зоозахисники.

За словами команди, це найчисельніша колонія рукокрилих, яку їм доводилося рятувати. Уже в Харкові вони сортували живих від тих, які загинули через мороз. Вцілілим вимірювали вагу тіла, а також перевіряли їх на наявність травм і ушкоджень.

– Коли кажан у стані зимового сну, він не рухається, бо всі процеси життєдіяльності (температура тіла, дихання, серцебиття) уповільнені задля економії енергії, тому важко відрізнити живих від мертвих, — пояснили в Центрі.

Зоозахисники кажуть, що загинули понад 600 кажанів, а серед 1000 живих значна кількість травмованих — у них нерухливі задні кінцівки та переломи крил. У Центрі додали, що більшість із травмованих навряд чи виживе.

Ви знайшли кажана, що робити?

Влітку. Якщо ввечері чи вночі кажан залетів до вашої домівки:

1. Не варто панікувати, боятися. Звичайно, для більшості людей поява кажана – це стрес, проте варто пам’ятати, що для тварини (яка значно менша від нас) це також неймовірний стрес.

2. Завадьте тваринці проникнути вглиб квартири. Відкрийте вікно якомога ширше та ганчіркою (рушником) спрямуйте її політ на вулицю. Або ж дочекайтеся, допоки вона самостійно вилетить у вікно. Не намагайтеся збити кажана за допомогою предметів – це може травмувати тваринку та призвести до її загибелі!

3. Якщо кажан перестав літати та сів на стіну чи іншу поверхню, вдягніть цупкі (наприклад, шкіряні) рукавички та спробуйте спіймати тваринку.

Намагайтеся тримати тваринку таким чином, аби її крила були притиснуті до тіла. Великий палець можна зафіксувати під підборіддям, тоді кажан не зможе вас вкусити.

4. Потім випустіть тварину на вулицю (якщо температура вище нульової відмітки). Можна випустити кажана «з руки» або посадити його на стовбур дерева.

Якщо ви знайшли сплячого кажана вдень:

1. Вдягніть цупкі (наприклад, шкіряні) рукавички. Не беріть кажанів голіруч – вони можуть боляче вкусити!

2. Піймайте кажана, накривши його згори коробочкою та протиснувши плаский лист картону (дошку, папку) між стіною та кажаном. Потім перегорніть коробку, накриту картонкою. Таким чином тваринка опиниться всередині коробки.

3. Потім слід ретельно закрити коробку кришкою та заклеїти скотчем. Можна зробити кілька невеликих вентиляційних отворів у коробці. Не розташовуйте кажана у герметичній ємності (пластиковому судочку з кришкою, що щільно прилягає, тощо), в ній тварина може задихнутися!

4. У сутінках або ввечері випустіть кажана на вулицю. Якщо тваринка не дуже активна, можна посадити її на стовбур дерева, вона злетить з нього.

Взимку. Якщо ви знайшли кажана в погребі:

Не чіпайте його, будь ласка! Нехай пробуде до весни, він самостійно вилетить. Впевніться, що є доступ на волю.

Якщо ви знайшли на землі кажана:

1. Згідно з наведеними вище інструкціями, вдягніть рукавички та посадіть тваринку до коробки (але не герметичної ємності), потім заберіть її до приміщення.

2. Коробку з кажаном ретельно закрийте, заклеївши скотчем, та розташуйте у прохолодному місці, подалі від батарей й домашніх тварин (собаки, кота).

3. Повідомте про свою знахідку спеціалістам за телефоном, вказаним нижче.

Якщо ви знайшли у квартирі/офісі сидячого кажана:

Випускати кажана на вулицю взимку не можна – він загине на морозі! Тому:

1. Вдягнувши рукавички, посадіть його до коробки (але не герметичної ємності).

2. Коробку ретельно закрийте, заклеївши скотчем, та розташуйте у прохолодному місці, подалі від батарей й домашніх тварин (собаки, кота).

3. Повідомте про свою знахідку спеціалістам за телефоном, вказаним нижче.

Якщо у вас немає можливості передати тваринку спеціалістам, ви можете помістити кажана на зимівлю самостійно, керуючись нашими рекомендаціями.

Повідомляйте про знахідки кажанів та отримуйте консультації спеціалістів за телефоном 066-305-98-95.