З 15 січня учні Малокохнівської гімназії №14 виходять на офлайн-заняття

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 2

Наступного тижня з 15 січня Малокохнівська гімназія №14 розпочинає освітній процес в очному та змішаному режимі. Як повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради, учні навчатимуться у дві зміни.

У перший день занять у стінах школи для дітей проведуть урок безпеки, а також відпрацюють алгоритм дій під час оголошення сигналу «Повітряна тривога».

Під час повітряних тривог учні, педагоги та працівники гімназії використовуватимуть модульне укриття, яке розташоване на території навчального закладу.

Раніше ми писали про те, що до редакції поскаржилася мати першокласника Малокохнівської гімназії №14. Жінка обурювалася, що укриття у навчальному закладі вже готове, проте його ніяк не відкриють. Через це діти вимушені вчитися онлайн.