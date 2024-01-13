У Кременчуці палав вантажопасажирський автомобіль

Сьогодні, 21:08 Переглядів: 16

13 січня на вулиці Івана Приходька у Кременчуці палав вантажопасажирський автомобіль. Про це інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області. Сповіщення про пожежу надійшло до служби порятунку о 8.34.

Вогнеборці, які прибули на виклик, о 8.46 локалізували вогонь, а о 9.05 – ліквідували. Але вантажопасажирський автомобіль Iveco Turbo Daily згорів повністю. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не було.

До гасіння залучалися 5 надзвичайників 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна одиниця техніки. Причина займання встановлюється.