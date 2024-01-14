На вулиці, названій на честь молодшого брата, попрощалися з воїном Миколою Городніченком

12 грудня у Миргороді попрощалися з воїном Миколою Городніченком. Військовий загинув 8 січня 2024 року на Херсонському напрямку, виконуючи бойове завдання. Попрощалися з військовим біля рідного дому на вулиці, названій на честь його молодшого брата Віктора Городніченка.
Майор Микола Городніченко — випускник Кременчуцького військового ліцею 2009 року та Львівської академії Сухопутних військ 2013 року. Молодий командир Городніченко у складі 25 повітрянодесантної бригади пройшов випробування АТО/ООС. Амбросіївка, Нижні Кринки, Зайцеве, Авдіївка, Дебальцеве… Микола вів за собою побратимів на Савур-Могилу, виводив з оточення з-під Шахтарська. А з 2018 року вже досвідчений воїн стає частиною елітного підрозділу «Центр спеціальних операцій «Альфа». Офіцер і Людина з великої літери.
З початком повномасштабного вторгнення група, яку очолював майор Городніченко, відзначилася бойовими успіхами на півночі, півдні, сході України. Майор Микола Анатолійович брав участь у контрнаступальних діях на Харківщині, керував групою у майже окупованому Бахмуті, звільняв із побратимами Херсонщину. Він був прикладом для особового складу, власним прикладом стимулював до виконання найскладніших завдань.
За мужність і героїзм, виявлені під час виконання військового обов’язку, особисту мужність, виявлену під час бойових дій, воїн десантно-штурмових військ та командир підрозділу «Центр спеціальних операцій» Микола Городніченко нагороджений:
Поховали військового на Алеї Героїв у Миргороді поряд із могилою старшого солдата Віктора Анатолійовича Городніченка, який загинув у 2021 році на Донеччині.
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