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Кременчук, Воїни світла, Війна

На вулиці, названій на честь молодшого брата, попрощалися з воїном Миколою Городніченком

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 432

 

Захисник України керував групою у майже окупованому Бахмуті

12 грудня у Миргороді попрощалися з воїном Миколою Городніченком. Військовий загинув 8 січня 2024 року на Херсонському напрямку, виконуючи бойове завдання. Попрощалися з військовим біля рідного дому на вулиці, названій на честь його молодшого брата Віктора Городніченка.

Майор Микола Городніченко — випускник Кременчуцького військового ліцею 2009 року та Львівської академії Сухопутних військ 2013 року. Молодий командир Городніченко у складі 25 повітрянодесантної бригади пройшов випробування АТО/ООС. Амбросіївка, Нижні Кринки, Зайцеве, Авдіївка, Дебальцеве… Микола вів за собою побратимів на Савур-Могилу, виводив з оточення з-під Шахтарська. А з 2018 року вже досвідчений воїн стає частиною елітного підрозділу «Центр спеціальних операцій «Альфа». Офіцер і Людина з великої літери. 

З початком повномасштабного вторгнення група, яку очолював майор Городніченко, відзначилася бойовими успіхами на півночі, півдні, сході України. Майор Микола Анатолійович брав участь у контрнаступальних діях на Харківщині, керував групою у майже окупованому Бахмуті, звільняв із побратимами Херсонщину. Він був прикладом для особового складу, власним прикладом стимулював до виконання найскладніших завдань.

За мужність і героїзм, виявлені під час виконання військового обов’язку, особисту мужність, виявлену під час бойових дій, воїн десантно-штурмових військ та командир підрозділу «Центр спеціальних операцій» Микола Городніченко нагороджений:

  • відзнакою Міністерства оборони України «Знак пошани»;
  • медаллю «Захисник Вітчизни»;
  • почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗСУ «За досягнення у військовій службі» ІІ ступеня;
  • нагрудним знаком Полтавської обласної ради «За вірність українському народу» І ступеня;
  • заохочувальною відзнакою Міністерства оборони України;
  • почесним нагрудним знаком командувача Сухопутних військ «За відмінну службу в аеромобільних військах Сухопутних військ ЗСУ»;
  • відзнакою командира десантно-штурмових військ Збройних сил України;
  • відомчою заохочувальною відзнакою – медаллю «10 років сумлінної служби»; 
  • відомчою відзнакою «Вогнепальна зброя»;
  • орденом «За мужність» ІІІ ступеня;
  • орденом «За мужність» ІІ ступеня.

Поховали військового на Алеї Героїв у Миргороді поряд із могилою старшого солдата Віктора Анатолійовича Городніченка, який загинув у 2021 році на Донеччині. 

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Автор: Олена Ніколаєнко
Теги: війна воїни світла
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