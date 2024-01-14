На підтримку переселенців і будівництво сховища у Кременчуці витратять кілька мільйонів

На підтримку переселенців та будівництво сховища у Кременчуці місцева влада витратить понад 2 млн гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 11 січня.
Відомо, що для переселенців зі стабілізаційного фонду виділяють понад 700 тисяч гривень, на укриття — майже 1,8 млн гривень.
Нагадаємо, у червні «ТелеграфЪ» перевірив, чи відкриті укриття під час тривоги у Кременчуці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.