У Полтаві зіткнулися автомобілі: постраждав пасажир

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Одна з автівок після зіткнення в'їхала в електроопору

13 січня близько 19.20 на вулиці Соборності у Полтаві зіткнулися автомобілі – Seat під керуванням 27-річного місцевого водія та BMW, за кермом якого їхав 20-річний полтавець. Про аварію інформує Полтавське райуправління поліції. Як видно зі світлин, одна з автівок після зіткнення в'їхала в електроопору.

Унаслідок ДТП травми отримав 21-річний пасажир BMW, якого доставили у лікарню.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.