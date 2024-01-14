Сантехніки будуть без роботи: чим прочистити засмічення в раковині – поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 261

Засмічення каналізації на кухні та у ванній часто може бути серйозною проблемою, але експерти поділилися домашніми рецептами очищення. Експерти з сантехніки кажуть, що можна прочистити каналізацію за допомогою засобів, які є вдома

Фахівці запевняють, що сода — найкращий побутовий засіб для чищення, коли справа доходить до прочищення стоків.

Невеликої кислотності харчової соди достатньо, щоб розбити відкладення, не викликаючи корозії труб. Крім того, її лужний порошок розчиняє органічні речовини, які можуть застрягти в побутових стоках.

Саморобний очищувач каналізації можна зробити, змішавши харчову соду з лимоном або білим оцтом. Цей домашній засіб не тільки розчинить нарости, але і залишить після себе легкий лимонний аромат.

Для цього знадобиться пів склянки харчової соди, пів склянки лимонного соку й окріп. Вилийте харчову соду в забиту каналізацію, а потім лимонний сік. Заглушіть злив і залиште суміш в трубах на одну годину. На завершення залийте окропом.