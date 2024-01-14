Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Сантехніки будуть без роботи: чим прочистити засмічення в раковині – поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 261

Засмічення каналізації на кухні та у ванній часто може бути серйозною проблемою, але експерти поділилися домашніми рецептами очищення. Експерти з сантехніки кажуть, що можна прочистити каналізацію за допомогою засобів, які є вдома

Фахівці запевняють, що сода — найкращий побутовий засіб для чищення, коли справа доходить до прочищення стоків.

Невеликої кислотності харчової соди достатньо, щоб розбити відкладення, не викликаючи корозії труб. Крім того, її лужний порошок розчиняє органічні речовини, які можуть застрягти в побутових стоках.

Саморобний очищувач каналізації можна зробити, змішавши харчову соду з лимоном або білим оцтом. Цей домашній засіб не тільки розчинить нарости, але і залишить після себе легкий лимонний аромат.

Для цього знадобиться пів склянки харчової соди, пів склянки лимонного соку й окріп. Вилийте харчову соду в забиту каналізацію, а потім лимонний сік. Заглушіть злив і залиште суміш в трубах на одну годину. На завершення залийте окропом.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї поради сантехника каналізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх