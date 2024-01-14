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Кременчук, Україна, Світ

«Радіо Свобода» опублікувала сюжет про бельгійську родину, яка прихистила біженців з Кременчука

Сьогодні, 12:11 Переглядів: 392

 

Бельгієць Стів Ступ, який прийняв кременчужан, почав вивчати українську мову та закохався у неї

Видання «Радіо Свобода Україна» опублікувало сюжет про бельгійську родину, яка прихистила біженців з Кременчука.

Стів Ступ, який поселив кременчужан у себе вдома, розповідає: коли почалася повномасштабна війна, треба було приймати біженців з України, відкрив додаток Duolingo і почав вивчати українську мову. Потім, як він сам зізнається, закохався у неї, захопився українською поезією.

Дружина Стіва Софі Енгельскірстен каже, що коли Росія напала на Україну у 2022 році, вони з чоловіком вирішили, що мають допомагати – і прихистили у себе родину біженців.

Кременчужанка Оксана Сукач з трьома дітьми переїхала до Бельгії. Перші 4 місяці після повномасштабного вторгнення Росії дві родини жили разом, нині ж вони – сусіди, ходять одне до одного у гості. Оксана також вивчала нідерландську мову, але зараз зі Стівом вони можуть порозумітися і на українській.

Стів Ступ відвідує демонстрації, благодійні забіги на підтримку України; у жовтні пробіг марафон, зібравши 3,5 тисячі євро для ЗСУ.

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: Радіо Свобода Україна
Теги: Бельгія біженці війна українська мова
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