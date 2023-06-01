Три з восьми: «ТелеграфЪ» перевірив, чи відкриті укриття під час тривоги у Кременчуці

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 869

Більшість перевірених нами укриттів у центрі міста були зачинені під час повітряної тривоги

У ніч на 1 червня під час атаки РФ балістичними ракетами по Києву загинуло троє людей — дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити у закрите бомбосховище у Деснянському районі столиці. Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, а у ДСНС та Нацполіції заявили, що проводитимуть спонтанні перевірки доступу до укриттів.

Сьогодні під час шостої повітряної тривоги за добу (з 13.58 до 14.31) «Кременчуцький ТелеграфЪ» перевіряв, чи можна потрапити до укриттів. Ми обрали найближчі до редакції укриття. Адреси обрали у закріпленому повідомленні у телеграм-каналі «Сирена Кременчук», створеному сповіщати про тривогу, однак останнім часом він сповіщає і про досягнення влади.

Укриття 1

Троїцька, 70. Підвал житлового будинку — зачинено.

Укриття 2

Шевченка, 36. Підвали житлових будинків - зачинені

Перехожий на наше запитання, де укриття, усміхнувся.

«Немає тут укриття, укриття тільки на підприємствах. Тут тільки підвальчики, вони вас не врятують. То нашо їх відкривати?»

Укриття 3

Соборна вулиця, 32/29 (де кафе Кофан). Місце для укриття КГЖЕП «Автозаводське». Зачинено

Поруч стоїть жінка з дитиною. Каже, живуть через дорогу. Раніше пускали, але часто сховище закрите.

«А коли ремонт зробили (нещодавно на ремонт чергових укриттів КГЖЕП «Автозаводське» виділили 2,6 млн гривень ) — взагалі нікого не пускають. Прийшли, раптом відкрите. А колись, пам’ятаю, сиділи тут, ракети ще літали, а нам сказали — досить — загроза минула», — говорить жінка.

Укриття 4

Шевченка, 35. Знайшли укриття по вказівниках. Це - підвал житлового будинку. Двері - відчинені

Зайти можуть усі охочі. Біля підвалу оголошення, що будинок перебуває на балансі керуючої компанії «Місто для людей», номер контактної особи, яка має ключі.

Укриття 5

Майора Борищака, 18-А. Вказівників до укриття немає, проте залізні ґрати відкриті

На дверях оголошення про те, що вхід до укриття через будівлю. Заходимо — відкрито. Зустрічає охоронець (тут знаходиться фірма «Будтранссервіс»), показує вхід.

— А вночі як сюди потрапити, — питаємо. — У нас чергує охоронець, всім відкриває двері під час тривоги та пускає у сховище.

Біля укриття — люди. Жінка каже — відкрито завжди, і вночі можна потрапити.

«Ми постійні тут гості, майже під час усіх тривог», — говорить вона.

Укриття 6

Соборна 22/19. Потрапити нам туди не вдалося. Двері на кодовому замку, код - невідомий

Укриття 7

Соборна, 17 (приміщення колишнього Укртелекому). Можна зайти з боку вул. Сердюка (тут вхід цілодобово)

- Під час тривоги, ворота відчинені й вдень, і вночі. Там є і телефон, і витяжка, - зазначив охоронець на прохідній.

- Ми щоразу сюди спускаємося, коли у робочий час лунає повітряна тривога. Тут завжди відчинено. А ось у сусідньому будинку (де Кофан) жителі не відкривають, бо там начебто якось помер бомж. Хоча знаю, що там зробили ремонт, - розповіла кременчужанка, що перебувала у цьому укритті.

Укриття 8

Небесної Сотні, 9Б (будинок навпроти скверу Бабаєва). Укриття закрите

Люди, що проходили поруч, підказали піти в магазин «Імпреза» - кажуть, там пускають завжди, бо вона знаходиться в підвалі. Та на карті як укриття цей магазин не зазначений.

Таким чином з 8 перевірених нами укриттів 5 виявилися зачиненими.

Зважаючи на сьогоднішні анонси топчиновників, ми запитали у керівника Кременчуцького районного управління ДСНС Олексія Стеценка, чи планують вони проводити спонтанні перевірки. Він відповів нам — перевірятимуть, якщо така вказівка буде згори.

— Усі питання щодо роботи укриттів — до влади, — сказав Олексій Стеценко.

Тим часом народний депутат Юрій Шаповалов, який так опікується Кременчуком, сьогодні у Фейсбуці написав про трагічний випадок у Києві та вислови впевненість, що ситуацію уважно вивчать правоохоронці та відповідні органи.

« Неприпустимо, щоб через чиюсь забаганку або недогляд гинули люди. Війна триває вже майже півтора роки, і такі питання мають бути відпрацьовані до автоматизму і не виникати взагалі », — написав він .

Тож запрошуємо пана Шаповалова та міського голову Віталія Малецького на перевірки укриттів у Кременчуці, аби «ці питання відпрацювати до автоматизму».

Кременчужанам пропонуємо надсилати фото укриттів та разом із нами перевіряти, чи відкриті вони під час повітряних тривог.





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