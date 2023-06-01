Три з восьми: «ТелеграфЪ» перевірив, чи відкриті укриття під час тривоги у Кременчуці

У ніч на 1 червня під час атаки РФ балістичними ракетами по Києву загинуло троє людей — дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити у закрите бомбосховище у Деснянському районі столиці. Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, а у ДСНС та Нацполіції заявили, що проводитимуть спонтанні перевірки доступу до укриттів.
Сьогодні під час шостої повітряної тривоги за добу (з 13.58 до 14.31) «Кременчуцький ТелеграфЪ» перевіряв, чи можна потрапити до укриттів. Ми обрали найближчі до редакції укриття. Адреси обрали у закріпленому повідомленні у телеграм-каналі «Сирена Кременчук», створеному сповіщати про тривогу, однак останнім часом він сповіщає і про досягнення влади.
Перехожий на наше запитання, де укриття, усміхнувся.
Поруч стоїть жінка з дитиною. Каже, живуть через дорогу. Раніше пускали, але часто сховище закрите.
Зайти можуть усі охочі. Біля підвалу оголошення, що будинок перебуває на балансі керуючої компанії «Місто для людей», номер контактної особи, яка має ключі.
На дверях оголошення про те, що вхід до укриття через будівлю. Заходимо — відкрито. Зустрічає охоронець (тут знаходиться фірма «Будтранссервіс»), показує вхід.
— А вночі як сюди потрапити, — питаємо.
— У нас чергує охоронець, всім відкриває двері під час тривоги та пускає у сховище.
Біля укриття — люди. Жінка каже — відкрито завжди, і вночі можна потрапити.
- Під час тривоги, ворота відчинені й вдень, і вночі. Там є і телефон, і витяжка, - зазначив охоронець на прохідній.
- Ми щоразу сюди спускаємося, коли у робочий час лунає повітряна тривога. Тут завжди відчинено. А ось у сусідньому будинку (де Кофан) жителі не відкривають, бо там начебто якось помер бомж. Хоча знаю, що там зробили ремонт, - розповіла кременчужанка, що перебувала у цьому укритті.
Люди, що проходили поруч, підказали піти в магазин «Імпреза» - кажуть, там пускають завжди, бо вона знаходиться в підвалі. Та на карті як укриття цей магазин не зазначений.
Таким чином з 8 перевірених нами укриттів 5 виявилися зачиненими.
Зважаючи на сьогоднішні анонси топчиновників, ми запитали у керівника Кременчуцького районного управління ДСНС Олексія Стеценка, чи планують вони проводити спонтанні перевірки. Він відповів нам — перевірятимуть, якщо така вказівка буде згори.
Тим часом народний депутат Юрій Шаповалов, який так опікується Кременчуком, сьогодні у Фейсбуці написав про трагічний випадок у Києві та вислови впевненість, що ситуацію уважно вивчать правоохоронці та відповідні органи.
Тож запрошуємо пана Шаповалова та міського голову Віталія Малецького на перевірки укриттів у Кременчуці, аби «ці питання відпрацювати до автоматизму».
Кременчужанам пропонуємо надсилати фото укриттів та разом із нами перевіряти, чи відкриті вони під час повітряних тривог.
Чекаємо на ваші фотокоментарі у наших соцмережах.
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