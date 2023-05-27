У Кременчуці виділяють понад 6,2 млн гривень на ремонти споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів

Ремонтуватимуть споруди та приміщення комунальної власності, що знаходяться на балансі КЖЕП «Автозаводське»
Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділяють кошти на поточні та капітальні ремонти споруд цивільного захисту та простіших укриттів на суму 6 259 099,37 грн.
На поточні ремонти споруд цивільного захисту, що знаходяться за адресами:
На капітальні ремонти підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття на вул. Івана Приходька, буд. 37:
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