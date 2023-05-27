У Кременчуці виділяють понад 6,2 млн гривень на ремонти споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів

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Ремонтуватимуть споруди та приміщення комунальної власності, що знаходяться на балансі КЖЕП «Автозаводське»

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділяють кошти на поточні та капітальні ремонти споруд цивільного захисту та простіших укриттів на суму 6 259 099,37 грн.

На поточні ремонти споруд цивільного захисту, що знаходяться за адресами:

просп. Свободи, буд. 122/42 - 114 221,07 грн;

114 221,07 грн; вул. Соборна, буд. 9/16 - 341 792,39 грн;

вул. Небесної Сотні, буд. 8/3 - 453 105,71 грн.

На капітальні ремонти підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття на вул. Івана Приходька, буд. 37:

укриття №1 - 3 144 831 грн;

укриття №2 - 2 205 149,20 грн.

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