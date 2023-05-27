На Полтавщині зіткнулися Daewoo Lanos та BMW X-5: постраждала людина

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25 травня близько 17.00 сталася аварія за участі двох автомобілів на трасі Лубни-Миргород-Опішня. Про це повідомив Миргородський райвідділ поліції.

Неподалік села Руда Миргородської тергромади зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos під керуванням 44-річної водійки та BMW X-5, за кермом якого їхав 62-річний чоловік.

У результаті дорожньо-транспортної події травми отримала 62-річна пасажирка Daewoo Lanos. Постраждалу каретою «швидкої» доставили до травмпункту Миргородської лікарні.

Слідчі поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.