Вночі на Полтавщині стався землетрус

Сьогодні, 08:55 Переглядів: 1 024

Вночі 26 травня о 21.38 на Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,5 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходився в колишньому Решетилівському районі Полтавської області, на захід від Полтави, на глибині 7 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчувають тільки окремі люди, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Подібні за силою землетруси з території Полтавської області реєструвався і раніше, зокрема останні із них 14 січня 2023 року з магнітудою 2,7 та 3 жовтня 2022 року з магнітудою 3,4.

Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення про ваші відчуття за посиланням, це допоможе науковцям в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.