Микола Різник з Кременчука завоював нагороди та виконав норматив кандидата у майстри спорту

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 178

Вихованець відділення плавання КДЮСШ №1 Микола Різник, який тренується під керівництвом тренера Анни Келембет, взяв участь у фінальних змаганнях ХХХ Спартакіади «Повір у себе» серед дітей з порушенням слуху. Спартакіада відбулась у Полтаві 23-25 травня і була присвячена 32-й річниці незалежності України.

На дистанції 50 м вільним стилем Микола посів ІІІ місце з результатом 0.28,75; на дистанції 50 м батерфляєм посів ІІ місце з результатом 0.30,0 і вперше виконав норматив кандидата у майстри спорту України; на дистанції 200 м комплексним плаванням також посів ІІ місце з результатом 2.42,81.