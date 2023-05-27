На Полтавщині зупинили мікроавтобус, який незаконно перевозив цигарки та алкоголь

На Полтавщині поліція викрила незаконне транспортування підакцизних товарів. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.
Нелегальну партію цигарок та алкоголю перевозили мікроавтобусом Mercedes-Benz без товаросупровідних документів. Автомобіль зупинили у місті Кобеляки 25 травня 17.00.
Начальник відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції Олексій Шуліка повідомив:
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція частини 1 статті 204 КК України передбачає штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
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