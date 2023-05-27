Найбільше подорожчала цибуля, а гречана крупа подешевшала: як змінилися ціни на Кременчуччині

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Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводить постійний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району. З аналізом цін за тиждень, що минає, наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Найбільше цього тижня подорожчали овочі «борщового набору» та газ для автомобілів, а подешевшали гречана крупа та курячі яйця.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби цього тижня, найбільше подорожчали:

цибуля ріпчаста — на 6,85 грн за кг;

капуста білокачанна — на 3,50 грн за кг;

картопля — на 1,30 грн за кг;

морква — на 0,50 грн за кг;

птиця (тушки курки) — на 0,30 грн за кг;

газ для автомобілів — на 0,48 грн за літр.

Найбільше подешевшали:

крупа гречана — на 1,15 грн за кг;

яйця — на 0,30 грн за 10 шт.

Нагадаємо, що у торговельних мережах Кременчука та Лубен Держпродспоживслужба Полтавщини виявила завищені ціни на продукти. Після перевірки ціни були знижені до економічно обґрунтованого рівня шляхом зниження торговельної надбавки з 22% до 10%.

У разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби. Номер телефону відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів, — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536. У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532)606647.