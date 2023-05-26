У Потоківському дитсадку відремонтують укриття та полагодять дах

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 142

У Потоківському дитячому садку №6 мають зробити капітальний ремонт найпростішого укриття та полагодити дах. Для цього зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 1,49 млн гривень, рішення виконкому погодили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 26 травня.

З них 696,9 тис. гривень — на ремонт укриття, 800 тис. гривень — на капремонт даху навчального закладу. Кошти освоюватиме департамент освіти Кременчука.

Нагадаємо, що село Потоки входить до Кременчуцької громади.



