Куди піти на вихідних жителям Кременчука та району

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Афіша заходів на 27 та 28 травня

Не знаєте, як урізноманітнити дозвілля на вихідних? Розповідаємо, куди піти жителям Кременчука та району, щоб отримати естетичне задоволення, нові знання та позитивні емоції.

Кременчук

27 травня, субота

10.00 — у залі КДЮСШ ім. В. Кисельова (вул. Квартальна, 5) відбудеться чемпіонат Кременчука з Taekwondo WT серед молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів та молоді.

11.00-18.00 — настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії № 2 у Центрі (вул. Соборна, 9/16). Щосуботи тут збираються любителі настільних ігор — жителі Кременчука та сусідніх населених пунктів. Вхід вільний.



15.00-19.00 — у дворику Палацу культури «Нафтохімік» (просп. Лесі Українки, 33) відбудеться Імпровізована променадна експозиція «Караван культур». Лунатиме DJ-музика. Вхід вільний.

18.00-19.30 — у дворику Палацу культури «Нафтохімік» (просп. Лесі Українки, 33) відбудеться благодійний концерт Полтавського академічного симфонічного оркестру «Музика кіно. Кращі світові хіти». Диригент Єлизар Пащенко. Вхід вільний.

18.00 — у конференц-залі готелю «Кремінь» відбудеться літературний вечір «Придніпровські будні» з циклу поетичних діалогів, започаткованих Полтавською обласною громадською організацією «Об’єднані надією» та кафедрою культурології Полтавського педуніверситету. Вхід вільний.

18.00 — у Міському палаці культури (бульв. Українського відродження, 2) відбудеться прем'єра мультимедійно-інтерактивної вистави для всієї родини «Венздей Адамс та Хагі Вагі у «Грі в кальмара» (її перенесли з 21 травня). Квитки від 100 грн. Довідки: 097 049 3430.

19.00 — у Rocker Concert Pub відбудеться черговий благодійний концерт «Рок-Війна». Виступлять команда з Дніпра «Оркестр Павлова» і два місцеві гурти — SHARON TATE та «Синдром Котара». Вхід — 150 грн. Довідки: 097 086 9072.

28 травня, неділя

12.00 — настільна ігротека у читальній залі бібліотеки-філії № 5 на Раківці (вул. Республіканська, 65). Щонеділі тут доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік. Вхід вільний.

15.00 — у читальній залі бібліотеки-філії № 2 на Соборній, 9/16 відбудеться захід, присвячений пам’яті видатного кременчуцького художника, дизайнера, викладача та поета Олександра Черепанова. Вхід вільний.

17.00 — на літній сцені Придніпровського парку відбудеться благодійний концерт «Незламні». Виступлять гурти «Пектораль» і «Стороннім В». у програмі також: ярмарок, фотолокації, розваги для дітей, майстер-класи, лотерея.

Субота-неділя

10.00-20.00 — у ТЦ «Сіті Молл» (вул. Київська, 5а) триває виставка «Світ черепах». Годування тварин кожного дня — 11.00, 14.00, 18.00. Квиток дорослий — 40 грн, дитячий — 30 грн. Діти до 3 років безкоштовно в супроводі дорослих. На колективні відвідування знижка. Довідки: 096 528 8043, 095 000 2906. Також у суботу й у неділю можна відвідати галереї:

10.00-16.00 — Кременчуцька міська художня галерея (вул. Коцюбинського, 4) біля Придніпровського парку. Вхід вільний:

персональна виставка художника Даніїла Данільченка «Край»;

художника Даніїла Данільченка «Край»; виставка членів Кременчуцького відділення Асоціації філателістів України Анатолія Жовтяка та Валерія Домбровського «Кременчук в поштівках, конвертах та значках» (останні дні!).

10.00-17.00 — у Картинній галереї Наталії Юзефович (вул. Космічна, 9) на Раківці триває персональна виставка живопису та графіки Світлани Галки, художниці з Горішніх Плавнів. Представлені понад 60 робіт: пейзажі, портрети, натюрморти, тематичні. Вхід вільний.

Козельщина (27 травня)

9.00-18.00 — у Смарт Просторі (вул. Остроградського, 79/11) працює безоплатний велопрокат. Усі охочі можуть оглянути Козельщину з небанальних ракурсів, влаштувати сімейну веломандрівку селищем або ж влаштувати перегони з друзями.

Горішні Плавні (27 травня)

9.00-18.00 — у виставковій залі (просп. Героїв Дніпра, 40) триває виставка «Майстерні художників», присвячена пам’яті мистецтвознавиці Любові Брагілєвої. Представлені близько 60 робіт місцевих митців і художників з Кременчука. Вхід вільний.