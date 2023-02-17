19 лютого на Раківці вібудеться настільна ігротека

Щонеділі о 12.00 у бібліотеці на Республіканській, 65 доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік
19 лютого о 12.00 у бібліотеці на Республіканській, 65 відбудеться чергова зустріч для любителів настільних ігор — дітей і дорослих.
Сучасна бібліотека — це не тільки освітній, науковий чи інформаційний простір, а ще й дозвіллєвий. А в час цієї жахливої війни допомогти переналаштуватися дітям і дорослим, відволіктися хоч на короткий час — надзвичайно цінно і важливо.
Тож щонеділі у бібліотеці-філії №5 у межах проєкту EPIK при підтримці Eastem Parthership EU4Youth проходять турніри з настільних ігор UNO, Монополія, Паляниця тощо. Модерує ігрові зустрічі волонтерка Ольга Словягіна.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер