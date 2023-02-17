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19 лютого на Раківці вібудеться настільна ігротека

Вчора, 17:02 Переглядів: 414

 

Щонеділі о 12.00 у бібліотеці на Республіканській, 65 доступна локація з цікавими різноманітними настільними іграми на будь-який вік

19 лютого о 12.00 у бібліотеці на Республіканській, 65 відбудеться чергова зустріч для любителів настільних ігор — дітей і дорослих.

Сучасна бібліотека — це не тільки освітній, науковий чи інформаційний простір, а ще й дозвіллєвий. А в час цієї жахливої війни допомогти переналаштуватися дітям і дорослим, відволіктися хоч на короткий час — надзвичайно цінно і важливо.

Тож щонеділі у бібліотеці-філії №5 у межах проєкту EPIK при підтримці Eastem Parthership EU4Youth проходять турніри з настільних ігор UNO, Монополія, Паляниця тощо. Модерує ігрові зустрічі волонтерка Ольга Словягіна.

— Настільні ігри корисні для розвитку критичного мислення, просторового сприйняття та здатності довше зосереджуватися. Діти відчувають себе мотивованими граючи в настільні ігри, адже то теж є конкуренція, яка спонукає дитину старатися, — наголошують організатори.
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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцька міська публічна бібліотека
Теги: настільні ігри бібліотека-філія №5 Раківка вул. Республіканська проєкт КЗК КМПБ анонс дозвілля бібліотека
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