19 лютого на Раківці вібудеться настільна ігротека

19 лютого о 12.00 у бібліотеці на Республіканській, 65 відбудеться чергова зустріч для любителів настільних ігор — дітей і дорослих.

Сучасна бібліотека — це не тільки освітній, науковий чи інформаційний простір, а ще й дозвіллєвий. А в час цієї жахливої війни допомогти переналаштуватися дітям і дорослим, відволіктися хоч на короткий час — надзвичайно цінно і важливо.

Тож щонеділі у бібліотеці-філії №5 у межах проєкту EPIK при підтримці Eastem Parthership EU4Youth проходять турніри з настільних ігор UNO, Монополія, Паляниця тощо. Модерує ігрові зустрічі волонтерка Ольга Словягіна.

— Настільні ігри корисні для розвитку критичного мислення, просторового сприйняття та здатності довше зосереджуватися. Діти відчувають себе мотивованими граючи в настільні ігри, адже то теж є конкуренція, яка спонукає дитину старатися, — наголошують організатори.