У бібліотеку - на ігротеку: де збираються любителі настільних ігор з Кременчука, Горішніх Плавнів, Світловодська

Щосуботи у Бібліотеці на Соборній грають у настільні ігри. У читальній залі збираються настільщики з Кременчука, Горішніх Плавнів, Світловодська та вимушені переселенці.
За словами Любові Карпової, завідувачки філії №2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека», вона давно мріяла про те, щоб її бібліотека стала місцем для спілкування молоді, де можна було б змістовно і весело проводити вільний час.
Щоб заохотити молодь приходити до Бібліотеки на Соборній, бібліотекарки проводять різноманітні цікаві та корисні заходи, зокрема використовують ігрові форми роботи. Окрім конкурсів і вікторин, почали проводити зустрічі для настільщиків з Кременчука, району та навіть сусідньої області. Пограти приходить багато вимушених переселенців.
Вже відбулося 10 ігротек в Бібліотеці на Соборній. За два місяці ігрову скарбничку бібліотеки поповнили 17 настільних ігор, які подарували місцеві настільщіки та вимушені переселенці.
Також можна приносити свої улюблені ігри, щоб пограти в них із новими людьми.
Ігротеки проходять щосуботи від 11.00 до 18.00 у читальній залі філії №2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» за адресою: вул. Соборна, 9/16. Вхід вільний.
Поставити питання щодо настільних ігор і слідкувати за новинами та анонсами ігрових зустрічей у Кременчуці можна тут.
Нещодавно ми писали про те, що новенького почитати кременчужанам на вихідних.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер