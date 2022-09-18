У бібліотеку - на ігротеку: де збираються любителі настільних ігор з Кременчука, Горішніх Плавнів, Світловодська

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 279

Щосуботи у Бібліотеці на Соборній грають у настільні ігри. У читальній залі збираються настільщики з Кременчука, Горішніх Плавнів, Світловодська та вимушені переселенці.

За словами Любові Карпової, завідувачки філії №2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека», вона давно мріяла про те, щоб її бібліотека стала місцем для спілкування молоді, де можна було б змістовно і весело проводити вільний час.

Щоб заохотити молодь приходити до Бібліотеки на Соборній, бібліотекарки проводять різноманітні цікаві та корисні заходи, зокрема використовують ігрові форми роботи. Окрім конкурсів і вікторин, почали проводити зустрічі для настільщиків з Кременчука, району та навіть сусідньої області. Пограти приходить багато вимушених переселенців.

- Настільні ігри - чудовий спосіб розвинути ерудицію, поповнити словниковий запас, поліпшити логічне мислення. Але найголовніше, на відміну від комп’ютерних ігор, у настільних ігор є душа, адже це живе спілкування, - ділиться роздумами Микита, «ігромайстер» та досвідчений настільщик із Харкова, який наразі живе у Кременчуці.

Вже відбулося 10 ігротек в Бібліотеці на Соборній. За два місяці ігрову скарбничку бібліотеки поповнили 17 настільних ігор, які подарували місцеві настільщіки та вимушені переселенці.

- Дякую всім за такі теплі подарунки. Мрії здійснюються! Тож, якщо ви досвідчені настільщики чи тільки хочете познайомитися зі світом настільних ігор, приходьте до нашої читальної зали, - додала Любов Карпова.

Також можна приносити свої улюблені ігри, щоб пограти в них із новими людьми.

Ігротеки проходять щосуботи від 11.00 до 18.00 у читальній залі філії №2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» за адресою: вул. Соборна, 9/16. Вхід вільний.

Поставити питання щодо настільних ігор і слідкувати за новинами та анонсами ігрових зустрічей у Кременчуці можна тут.





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